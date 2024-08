Magnetron kweekt stralingsbestendige microben

De straling van een magnetron zorgt ervoor dat er een unieke samenstelling van bacteriën ontstaat.

Maak jij je magnetron vaak goed schoon? De meeste mensen laten dat na. Daardoor ontstaat er een bijzonder stukje biodiversiteit, zo ontdekten wetenschappers van het Institute for Integrative Systems Biology in Spanje. Zij publiceerden erover in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Microbiology.

Extreme omgevingen

Bacteriën zijn taaie beestjes. Sinds de industriële revolutie hebben ze met succes bijna alle nieuwe extreme omgevingen veroverd: van olievlekken en plastic afval in zee tot aan hevig vervuilde gebieden. Overal gedijen ze goed, en dat komt door hun geweldige aanpassingsvermogen.

Daniel Torrent en collega’s wilden nagaan of de microben ook een omgeving dichter bij huis hebben gekoloniseerd: de magnetron. Ze namen monsters van in totaal dertig apparaten: tien kwamen uit privé-huishoudens, tien uit gedeelde plekken (zoals een kantoor-omgeving) en tien uit microbiologisch labs.

De onderzoekers wilden weten welke bacteriën er voorkwamen in de monsters. Daarvoor gebruikten ze zowel DNA-sequencing als kweektechnieken.

Verschillen in bacteriën

In alle monsters bleek het te wemelen van de microben. In totaal vonden Torrent en zijn team 747 verschillende geslachten binnen 25 bacteriestammen. De magnetrons van privé-huishoudens bleken ongeveer dezelfde samenstelling aan microben te hebben als die van de gedeelde omgevingen. Dat is niet zo verassend: beiden apparaten worden voor hetzelfde doel gebruikt, namelijk het opwarmen van voedsel.

Toch waren er wat verschillen. Zo bleken onder meer Klebsiella en Acinetobacter een voorkeur te hebben voor een huis-tuin-en-keuken-magnetron, terwijl Enterobacter en Rothia zich het liefs verschuilen in de gedeelde apparaten.

Zonnepanelen

De gespecialiseerde magnetrons in de labs hadden dan weer een hele andere samenstelling aan microben. Het gaat dan bijvoorbeeld om Nonomuraea, Delftia en Micrococcus. Deze bacteriën staan bekend om hun extreme stralings- en hittebestendigheid. Niet zo gek dus dat ze werden aangetroffen in lab-magnetrons – die vaak een veel hogere straling afgeven dan de magnetron die in menig keuken wordt aangetroffen.

Overigens zijn ook de microben die in dat laatste type apparaat werden aangetroffen behoorlijke weerbarstige beestjes. Ze bleken ook sterk te lijken op de bacteriën die worden aangetroffen op een ander oppervlak: die van zonnepanelen. De onderzoekers denken dat ze ontstaan als selectiedruk door de opwarming, elektromagnetische straling en verdroging.

Goed schoonmaken

Een aantal van de ontdekte bacteriën in de magnetrons, zoals Klebsiella en Enterobacter, kan gezondheidsproblemen opleveren. Maar het risico is volgens de onderzoekers niet groter dan een gemiddeld ander keukenoppervlak.

Toch is het goed je magnetron regelmatig goed schoon te maken, geeft Torrent aan in een persbericht: “Doe dat met verdunde bleek of een commercieel beschikbare desinfectiespray. Zorg er daarnaast voor dat je na het opwarmen nog even een vochtige doek over de binnenkant haalt om bacteriegroei zo veel mogelijk te voorkomen.”

Bronnen: Frontiers in Microbiology, Frontiers via EurekAlert!

Beeld: GK Hart/Vicky Hart/Getty Images