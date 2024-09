Dit lees je in KIJK 10/2024!

De tiende KIJK van 2024 ligt in de winkels of bij abonnees op de mat. Met op de cover: het tragische lot van zes moderne marineschepen. Dit lees je nog meer.

Lange tijd leek het kelderen van marineschepen iets van vroeger, tot Oekraïne het Russische vlaggenschip Moskva liet zinken. Maar vergis je niet: ook in de 21e eeuw zijn al heel wat militaire vaartuigen gesneuveld. In KIJK 10/2024 lees je over zes opvallende voorbeelden.

Verder in dit nummer:

Opgehelderd? | Kijk Kort

De maan heeft een atmosfeer, maar eigenlijk kán dat helemaal niet. Na maanstof onder de loep te hebben genomen, denken astronomen nu te weten hoe het zit. En meer wetenschapsnieuws.

Terugwinnen

Een woningtekort én schaarste aan bouwstoffen: die twee gaan niet bepaald lekker samen. Het hergebruiken van beton uit oude gebouwen, urban mining genoemd, moet uitkomst bieden.

Cadeautje | In 5 minuten

CERN mag deze maand zeventig kaarsjes uitblazen. En om die verjaardag te vieren, dragen wij de rubriek In 5 minuten dit keer op aan het Europese deeltjeslab.

Superschurken | Interview

Mensen zijn enorm gevoelig voor superstimuli, overdreven versies van iets wat ons van nature aantrekt. En bedrijven zouden ons daarmee manipuleren, betoogt microbioloog Nicklas Brendborg.

Stof tot nadenken

Van cosmetica tot kleding: producten met aromaten erin kom je elke dag tegen. Maar schoon zijn deze koolstofverbindingen niet. Bedrijven zoeken daarom naar klimaatvriendelijkere opties.

Kwelspel | In beeld

Vosstuiteren, katverbanden, gansjetrek. Dierenrechtenorganisaties zouden tegenwoordig (terecht) op hun achterpoten gaan staan als deze volksspelletjes nog zouden bestaan.

Kenmerkenkloof

Kost het omgaan met andere mensen je energie? Dan kun je jezelf het stempel ‘introvert’ geven. Maar in hoeverre verschil je dan van een extravert? En wat houden de termen precies in?

Scheefgroei | Wereldprojecten

Zeggen wij ‘schuin bouwwerk’, dan denk jij? Inderdaad, Toren van Pisa. Het verhaal over zijn levensloop én zijn redding.

Bolwerk | Far Out

Al jaren wordt er gezocht naar dysonbollen, buitenaardse megabouwwerken rond een ster die als een soort zonnepanelen werken. Deze astronomen denken eindelijk beet te hebben.

Dierendokters

Waar wij al snel naar de huisarts gaan voor een receptje tegen een infectie, moeten wilde dieren de ontsteking zelf tegen zien te gaan. En hiervoor grijpen ze naar natuurlijke remedies.

Alles-in-één | Tech-Toys

Eén afstandsbediening voor al je apparaten, een elektrische gitaar boordevol handigheidjes, een toetsenbord die je overal mee naartoe kunt nemen, en meer leuks in deze gadgetrubriek.

Overwicht

Ruim een miljard mensen ter wereld hebben obesitas. Eten deze personen allemaal ongezond en bewegen ze te weinig? Of spelen er factoren waar ze geen invloed op hebben?

Vraagbaak | KIJK Antwoordt

Waarom spreken de Fransen zo slecht Engels? Kan iedereen leren fruiten? Waar is de eikenprocessierups gebleven? En meer vragen die wachten op een antwoord.

Kletspraat | Column

Een vrouw zou meer over vreemdgaan fantaseren als ze ovuleert. Ook kleedt ze zich tijdens deze periode sexyer en staart naar stoere mannen. Discriminerende beweringen, aldus Ronald Veldhuizen.

