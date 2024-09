Wat is het laatste gezonken schip van de Koninklijke Marine?

Het kelderen van marineschepen lijkt iets van vroeger, maar gebeurt nog steeds. Wat is het laatste gezonken schip van de Nederlandse marine?

Voor de laatste gezonken schepen van de Koninklijke Marine moeten we terug naar de jaren veertig van de vorige eeuw. Op 8 juli 1945, in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog in Azië, loopt onderzeeboot O 19 vast op het Laddrif in de Zuid-Chinese Zee. Ondanks verwoede pogingen lukt het niet het schip los te krijgen. De toegesnelde Amerikaanse onderzeeboot Cod schiet de O 19 aan puin, waarna de restanten naar de bodem zinken.

Lees ook:

Zware storm

De O 19 is wel het laatste marineschip dat tijdens een oorlog verloren gaat, maar niet het laatste schip van de Koninklijke Marine dat zinkt. Die ‘eer’ gaat naar sleepboot RS 21. Deze voormalige mijnenveger vergaat op 23 december 1949 nabij het Duitse Borkum in een zware storm.

Afgezien van de twee kleine landingsvaartuigen L 9510 en L 9515, die in respectievelijk 1954 en 1953 bij Texel en Nieuw-Guinea vergingen, zijn er sinds die tijd geen Nederlandse marineschepen meer gezonken.

Aanvaring

Wel is er nog eentje gesneuveld als gevolg van een aanvaring. Op 9 januari 1974 kwam onderzeebootjager Noord-Brabant op de rede van Vlissingen in botsing met de Shell-tanker Tacoma City, die uit koers was geraakt. De schade aan de tanker bleef beperkt tot een kleine scheur in de romp. Maar voor de jager was het meteen einde oefening. De schade aan dek, opbouw, leidingen en machines was zo groot dat het schip vervroegd uit dienst werd gesteld en aan een sloper werd verkocht. Bij het ongeval kwamen twee marinemannen om het leven.

Lange tijd leek het kelderen van marineschepen iets van vroeger, tot Oekraïne het Russische vlaggenschip Moskva liet zinken. Maar vergis je niet: ook in de 21e eeuw zijn al heel wat militaire vaartuigen gesneuveld. In KIJK 10/2024 lees je over zes opvallende voorbeelden. Bestel deze editie in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Rick van de Weg

Beeld: publiek domein