KIJK 3-2025 is uit! Dit lees je in het nieuwe nummer

KIJK 3-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: hoe houden we ons elektriciteitsnet gezond?

Om de klimaatdoelen te halen, gebruiken we steeds meer elektriciteit en minder gas. Maar hierdoor raakt ons stroomnet almaar voller. In Nederland wordt druk onderzoek gedaan naar innovaties om dit probleem het hoofd te bieden. In KIJK 3-2025 lees je daar alles over.

Verder in dit nummer:

Donutmotor | KIJK Kort

Technici hebben een elektromotor met een gat erin gedemonstreerd, die de voertuigen van de toekomst moet aandrijven. En meer wetenschapsnieuws.

De ultieme terugblik

Telescopen zijn een stuk geavanceerder dan vroeger; ze kunnen steeds verder terug in de tijd kijken. Zijn ze al in staat de oerknal voor de lens te krijgen?

Bewusteloos? | In 5 minuten

Wat krijgen mensen die in coma liggen van hun omgeving mee? En hoe wordt deze toestand eigenlijk veroorzaakt? Alles over het fenomeen coma.

Voedselvisie | Interview

Kunnen we met moderne technologie een beter voedselsysteem creëren of moeten we vooral minderen? Joris Lohman schreef een boek over dit vraagstuk.

Biowapen

Van knokkelkoorts tot gele koorts: muggen brengen de meest nare ziektes over. De bacterie Wolbachia pipientis kan daar weleens een stokje voor gaan steken.

Vliegpatroon | In beeld

De meeste militaire toestellen staan niet bekend om hun kleurrijke uiterlijk. Maar dat er uitzonderingen zijn, bewijzen deze zes gevechtsvliegtuigen.

Donkergroen

Planten hebben zonlicht nodig om te groeien, toch? Nee; als boeren gebruikmaken van een nieuwe vorm van landbouw, zouden gewassen ook zonder direct contact met deze energiebron kunnen.

Sci-Fi-scenario | Far Out

Als ruimteschepen met een warp drive bestonden, zou een zwart gat zo’n ding dan een boost kunnen geven? Daar boog dit duo zich over.

Vurige vrouw | Wereldprojecten

De geliefde Notre-Dame vatte in 2019 vlam. En dat was niet het enige spannende moment dat de kathedraal meemaakte tijdens haar ruim achthonderdjarig bestaan.

Gadgetpret | Tech-toys

Een AI-speaker in de vorm van een digitaal fotolijstje, een draagbare windturbine, een Ferrari van LEGO, en meer hebbedingen.

Gek gekronkel

Rivieren brengen water van A naar B. Niet zo speciaal, zou je zeggen. Toch zijn er enkele exemplaren die zich niet conformeren aan de standaard. Zes wondere waterwegen.

Chipoorlog

Zo’n 80 procent van de chips in de wereld wordt gemaakt in Taiwan. Een gegeven dat voor China niet te verkroppen is. Hoe kwam het zover en hoe gaat het verhaal verder?

Vraagbaak | KIJK Antwoordt

Waarom heeft de maan meer kraters dan de aarde? Wat was de langste operatie ooit? Hoe werkt een ruisonderdrukkende koptelefoon? En meer vragen beantwoord.

Scherpstellen | Column

Slechtziend? Dan neem je een bril. Nee joh, je kunt beter je ogen trainen om scherp te zien, roepen natuurgenezers. Kul, roept Ronald Veldhuizen daarop.

