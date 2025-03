KIJK 4-2024 ligt in de schappen! Dit lees je in de nieuwe editie

KIJK 4-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: waar blijft het Europese leger?

De tijd is rijp voor de militaire eenwording van Europa. Dat stellen steeds meer Europese politici, helemaal nu Donald Trump Europa openlijk aanvalt. Ook veel burgers zien een gezamenlijk leger wel zitten. Toch is het volgens deskundigen maar de vraag of zo’n krijgsmacht er ook echt komt. In KIJK 4-2025 lees je daar alles over.

Verder in dit nummer:

Verrassing | KIJK Kort

Gezonken werelden onder de Grote Oceaan ontdekt, vergeten oorspier is actiever dan gedacht, gevonden schedel blijkt toch niet van Cleopatra’s zusje en meer wetenschapsnieuws.

Ruimtetijd | Far Out

De zwaartekracht lijkt zich nu met de lichtsnelheid door het heelal te verspreiden. Maar was dat vlak na de oerknal ook al zo?

Smarties

Een pilletje nemen we nu om pijn te bestrijden, onze bloeddruk onder controle te houden, of een bacterie te lijf te gaan. Maar slimme pillen moeten straks veel meer kunnen dan dat.

Groene games | Interview

Gamen kan heerlijk zijn, maar goed voor het milieu is het niet. Mediatechnoloog Joost Raessens zoekt samen met andere onderzoekers uit hoe het duurzamer kan.

AA-Campagne

In de jaren tachtig probeerde secretaris-generaal Michail Gorbatsjov een groot probleem in de Sovjet-Unie aan te pakken: alcoholisme. Dit verliep alleen niet zoals hij had gehoopt.

Natuurschoon | In beeld

De ogen van het grote publiek openen voor de wonderen van de natuur. Dat is het doel van de Close-up-fotowedstrijd. En dat is wat ons betreft goed gelukt.

Belofte?

Google introduceerde onlangs Willow, de quantumchip die alle andere quantumchips overstijgt. Is dat echt zo? En wat betekent deze stap voor de ontwikkeling van quantumcomputers?

Levensstof | In 5 minuten

Wat kunnen we – naast het goedje inademen – allemaal nog meer met zuurstof? Wie ontdekte dit element? En waar komt het vandaan? Alles wat je moet weten over zuurstof.

Zorgwekkend

Onderzoek is vooral gericht op witte mannen. Daarom weten artsen niet alleen minder over het vrouwenlichaam, maar ook over dat van zwarte patiënten. En dat levert problemen op.

Vangnet | Tech-toys

Ben je een avonturier, maar speel je stiekem ook graag op safe? Met deze satelliettag kun je (nood-)berichten verzenden in de wildernis. En meer items in onze gadgetrubriek.

Riooljournalistiek | Wereldprojecten

In 1972 gaf de burgemeester van Chicago groen licht voor het Tunnel and Reservoir Plan, dat voor eens en voor altijd moest afrekenen met het rioolprobleem van de stad.

Imagoprobleem

Een teveel aan suiker zorgt voor overgewicht en allerlei andere kwalen. Maar als je enkel dit noemt, doe je suikers tekort. Deze moleculen hebben ook heel goede kanten.

Gebarentaal | KIJK Antwoordt

Denk je aan pratende Italianen, dan denk je de handgebaren er automatisch bij. Waarom gebruiken ze hun handen zo veel tijdens het praten? En andere prangende vragen beantwoord.

Toppunt | Column

Volgens Google-programmeur Ray Kurzweil smelten mens en machine in 2045 samen tot één grote superintelligentie. Volgens Ronald Veldhuizen is dat idee nergens op gestoeld.

