KIJK 5/2024 ligt nu in de winkel!

KIJK 5/2024 ligt nu in de schappen. Met op de cover: het verhaal van goud. Deze verhalen lees je nog meer in het nieuwe nummer.

De mens is al duizenden jaren gefascineerd door het glimmende edelmetaal goud. Maar hoe is het op onze planeet beland, op welke plekken op aarde is het te vinden, hoe win je het en… hoe zit het met die goudkoorts in Twente? Een gouden gids.

Verder in dit nummer:

Nieuwswaardig | KIJK Kort

Een methode waarmee je enorme hoeveelheden data kunt opslaan, vissen die door elkaars ‘ogen’ kunnen kijken, een nieuw orgaan, en meer om je over te verwonderen.

Verschilletje | Far Out

Waarom is er ‘maar’ vijf keer zoveel donkere materie als zichtbare materie in ons heelal, en niet honderd, duizend of een miljoen keer zoveel? Deze natuurkundigen zoeken het uit.

Gigaap

Een gorilla op twee poten is al indrukwekkend. Kun je nagaan wat je zou voelen als de drie meter hoge, uitgestorven Gigantopithecus blacki tegenover je stond…

Radicaal inzicht | Interview

Extremisten worden vaak als gekken weggezet. Niet slim, denkt filosoof en theoloog Rik Peels. Want als we ze willen begrijpen, moeten we in hun beweegredenen duiken.

Lezen 2.0

Is een boek wel zo’n efficiënte manier om informatie over te dragen? Of wordt het met de komst van AI tijd om deze eeuwenoude uitvinding te updaten?

Landschapskunst | In beeld

Deze natuurfoto’s, ingezonden voor de International Landscape Photographer of the Year Award, zouden niet misstaan in een kunstgalerij.

Op de rol

Al vijftig jaar probeert men oprolbare beeldschermen te maken. Tot op heden is dat niet gelukt. Maar techbedrijven gooien de handdoek nog niet in de ring.

Zoete woordjes | In 5 minuten

Hoelang eten we al suiker? Krijg je afkickverschijnselen als je mindert? En welke suikersoorten zijn er? Deze en meer vragen over het witte goud beantwoord.

Middelpunt

Onze planeet zit als een soort matroesjka in elkaar: de kern bevat zelf ook weer een kern. Wat speelt zich allemaal af in het binnenste van het binnenste van de aarde?

Wensput | Wereldprojecten

Precies dertig jaar geleden verklaarden de toenmalige Franse president en Britse koningin de Kanaaltunnel voor geopend. Daarmee kwam een droom in vervulling.

Snuisterijen | Tech-Toys

Een doorzichtige laptop, een digitale klok die gedichten schrijft, oordopjes die je niet in je oren propt, en andere gadgets.

Dappere dames

Verhalen over de Tweede Wereldoorlog gaan vooral over mannen, terwijl er ook zat verzetsvrouwen waren. Deze vrijheidsstrijders verdienen ook een plekje in ons collectieve geheugen.

Gevarieerde vragen | KIJK Antwoordt

Bestaan er homoseksuele dieren? Hoe is de lente op Jupiter of Mars? Waarom hebben nieuwe auto’s geen mistlampen? U vraagt, KIJK antwoordt.

De boom in | Column

Volgens de Wood Wide Web-theorie ‘praten’ bomen in een bos met elkaar via een schimmelnetwerk. Ronald Veldhuizen vindt zulke knuffelnatuurpraatjes maar gevaarlijk.

