KIJK 5-2025 is uit! Dit lees je in de nieuwe editie

KIJK 5-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: hoe meet je geluk?

Het is de heilige graal van het leven: geluk. Niet zo gek dus dat wetenschappers in kaart willen brengen hoe en in hoeverre het mensen lukt om dit doel te bereiken. Maar hoe meet je een gevoel dat voor iedereen iets anders inhoudt? Je leest het in KIJK 5-2025.

Verder in dit nummer:

Kunstgreep | KIJK Kort

Wat doe jij als je een bordspel niet op de eerlijke manier kunt winnen? Valsspelen of opgeven? De nieuwste AI-modellen gaan voor die eerste optie. En meer wetenschapsnieuws.

Mafklappers | Far Out

Chinese wetenschappers denken tekenen te hebben gezien van strange stars, neutronensterren die bestaan uit een goedje dat we hier op aarde niet tegenkomen.

Zwarte bladzijde

Precies vijftien jaar geleden zorgde de ontploffing van Deepwater Horizon voor een ongekende olieramp. Wat gebeurde er precies, en wat leerden we ervan?

Lichaamskunst | Interview

Om haar werk toegankelijker te maken, brengt de Vlaamse wetsdokter Babette Van Rafelghem autopsies in beeld met behulp van gedetailleerde tekeningen.

Erfgoed | In beeld

Grootse onderzoeksprojecten komen en gaan. Maar van sommige zijn er resten bewaard gebleven die we vandaag de dag nog kunnen bewonderen.

Kampioentjes | In 5 minuten

Wat is het zwaarste deeltje? En het langstlevende? En het meest voorkomende? En, en, en…? Dit keer in deze rubriek alles over deeltjesrecords.

Toplichters

Bij sommige mensen stroomt het bedrog door hun aderen. En dat geldt zeker ook voor deze vijf charlatans, die heel wat mensen bij de neus namen.

Schuldig?

De mammoet, de reuzenluiaard, het gordeldier Glyptodon. Stuk voor stuk dieren die door toedoen van de mens zouden zijn uitgestorven. Maar waren wij wel de boosdoener?

Made in EU

De VS en China schieten elk jaar meer satellieten de lucht in – en dus wil Europa dat ook. Maak kennis met de constellatie van lasersatellieten die de EU voor ogen heeft.

Augurk | Wereldprojecten

Met zijn bijzondere vorm, een hoogte van 180 meter, en mooie raampartij trekt The Gherkin, officieel 30 St Mary Axe, de aandacht in Londen.

Tech-moois | Tech-toys

Een bureaurobot die speurt naar live-uitzendingen van nummerstations, een vernieuwde koebel, een beeldscherm met ingebouwde AI, en meer gadgets in deze rubriek.

Alarm

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat zijn de gevaarlijkste bacteriën van het land? Biologen waarschuwden onlangs voor het risico van in het lab gemaakte spiegelbacteriën. Wat zijn dit?

Uitgediept | KIJK Antwoordt

Waarom herinneren we ons niets van onze eerste jaren? Hoe spreek je vanille uit? Waarom is Mars rood? En meer kwesties onder de loep genomen.

In je dromen | Column

Leg een kladblokje naast je bed om je dromen na het ontwaken op te schrijven; ze vertellen je immers wat je onbewust wilt. Toch? Echt niet, zegt Ronald Veldhuizen.

Bestel KIJK 5-2025 in onze webshop.