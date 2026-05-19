Smile gelanceerd: Europees ruimtevaartuig gaat het magnetische schild van de aarde bestuderen

Artistieke impressie van Smile, de zonnewind en het magnetisch veld van de aarde. Beeld: ESA.

Het ruimtevaartuig Smile gaat onderzoeken hoe het magnetisch veld de aarde beschermt tegen schadelijke deeltjes van de zon.

Op 19 mei om 5.52 uur Nederlandse tijd is het ruimtevaartuig Smile gelanceerd met een Vega-C-raket vanaf het Europese lanceerplatform in Frans-Guinea. Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) gaat onderzoeken hoe het magnetisch veld de aarde beschermt tegen de schadelijke zonnewind.

Bruine woestenij

De aarde wordt continu gebombardeerd door een onophoudelijke stroom geladen deeltjes van de zon. Deze zonnewind kan alles op zijn pad beschadigen, vooral wanneer hij zich opstapelt tot een zonnestorm. Toch heeft de aarde daar relatief weinig last van. Onze planeet wordt namelijk beschermd door zijn magnetisch veld.

Dat veld, dat diep in de aarde wordt opgewekt, vormt een beschermende bol om de planeet: de zogeheten magnetosfeer. Zonder dit schild zou onze groene en blauwe aarde veranderen in een rotsachtige en bruine woestenij.

Smile werd gelanceerd met de Europese Vega-C-raket. Beeld: ESA.

‘Nooit eerder gezien’

Smile – een samenwerkingsproject tussen het Europees Ruimteagentschap (ESA) en de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS) – gaat nu uitzoeken hoe deze afweer tegen de zonnewind precies werkt. Het is de eerste missie die het magnetisch veld gaat bekijken met röntgenstraling. Hierdoor kan het ruimtevaartuig onthullen waar en hoe het magnetische schild wordt geraakt door de zonnewind.

De interactie tussen geladen zonnedeeltjes en de magnetosfeer veroorzaakt verstoringen, zogenoemde geomagnetische stormen, die door de magnetosfeer naar de noord- en zuidpool worden geleid. Daar zorgen de geomagnetische stormen voor een lichtspektakel van aurora’s (het noorder- en zuiderlicht). Smile gaat met behulp van uv-licht het noorderlicht vastleggen, en dat doet hij steeds 45 uur lang. Daarmee wordt het de eerste missie die de aurora zo lang achter elkaar observeert.

Door de röntgen- en uv-beelden van Smile met elkaar te vergelijken, hopen wetenschappers in real time te zien hoe de aarde en de magnetosfeer precies reageren op de zonnewind.

“We staan op het punt getuige te zijn van iets wat we nog nooit eerder hebben gezien: het onzichtbare schild van de aarde in actie”, zegt ESA-directeur-generaal Josef Aschbacher. “Met Smile verleggen we de grenzen van de wetenschap in een poging antwoorden te vinden op grote vragen die een raadsel zijn gebleven sinds we meer dan zeventig jaar geleden ontdekten dat de aarde veilig in een gigantische magnetische bubbel ligt.”

In de video hieronder de highlights van de lancering.

Bron: ESA