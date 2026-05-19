Waan je een sciencefictionschurk en neem plaats in deze gigantische robot

Het Chinese bedrijf Unitree heeft een wel heel opmerkelijke robot aangekondigd. Hij heeft een cockpit waarin je kunt plaatsnemen.

In anime, sciencefictionfilms en videospellen zie je ze regelmatig voorbijkomen: mecha. Het zijn grote robots die worden bestuurd door iemand die in het mechanische voertuig zit, dikwijls een schurk. En nu kun je net doen alsof jij ook zo’n schurk bent, want het Chinese bedrijf Unitree gaat een mecha genaamd GD01 verkopen. Je moet er wel zo’n 550.000 euro voor neertellen.

Unitree is vooral bekend om zijn relatief goedkope humanoïde robots (die onder andere marathons rennen en meedoen aan bokswedstrijden) en robothonden. Waarom het bedrijf nu ook een peperdure mecha wil gaan verkopen, is niet duidelijk. Maar in onderstaande video kun je de 500 kilogram wegende GD01 in actie zien.

Geen luxueuze uitstraling

Voor 550.000 euro zou je verwachten dat de ‘cockpit’ een stuk comfortabeler is. In de video is te zien hoe de CEO van Unitree, Xingxing Wang, in de stoel klimt. Erg soepel gaat dat niet; het ziet er allemaal vrij krap uit en er is geen trappetje om omhoog te klimmen. De cockpit is daarnaast volledig open, dus als het regent moet je een regenpak aan. De rubberen bekleding over de metalen buizen aan de voorkant lijken bovendien verdacht veel op opengesneden fiets- of autobanden – geen luxueuze uitstraling dus.

De cockpit van GD01 is allesbehalve luxe. Bovendien kun je je afvragen waarom het exemplaar in de video zoveel schrammen heeft.

GD01 lijkt niet erg stevig op zijn twee benen te staan. Gelukkig kan hij ook transformeren in een iets stabielere viervoeter door zijn ‘rug’ te buigen en zijn armen ook als benen te gebruiken. Maar voor de persoon in de cockpit is dat minder handig, want die ligt vervolgens met zijn gezicht en knieën naar de hemel gericht. In de video zit Xingxing Wang tijdens de transformatie dan ook niet in zijn stoel.

Het lijkt er bovendien op dat de persoon in de cockpit zelf geen controle heeft over de mecha. Waarschijnlijk moet hij van een afstand bestuurd worden. Je bent dus een passagier, geen bestuurder.

‘Gebruik de robot alleen op een veilige manier’

Verder is er weinig bekend over wat GD01 nou precies kan. In de video loopt hij alleen een beetje onhandig door een filmset en stoot hij een muurtje van cementblokken omver, die blijkbaar los op elkaar waren gestapeld zonder mortel. Misschien zijn dit soort activiteiten de verklaring voor de vele schrammen op de robot in de video?

GD01 kan zowel op twee als vier benen lopen.

Wij hebben nog veel vragen over GD01, maar de grootste is: waarom? Voor wie is dit bedoeld? En wáár is het voor bedoeld? Zijn er echt mensen die bereid zijn om hier 550.000 euro voor te betalen? Eigenlijk weten we het antwoord al. Er zullen vast een paar rijke techmiljardairs of youtubers zijn die dit een leuk speeltje vinden en ermee langs een drive-through-restaurant willen. Misschien is dat voor Unitree genoeg om de investeringen mee terug te verdienen.

Unitree heeft overigens tegenover techsite WIRED bevestigd dat de GD01 daadwerkelijk een product is dat het bedrijf gaat verkopen, en geen uitgebreide grap.

Voor iedereen die er niet helemaal gerust op is dat rijkaards straks kunnen rondstampen in dubieuze robots die muren kapotslaan: in een post op sociale media vraagt Unitree of mensen GD01 ‘alsjeblieft alleen op een vriendelijke en veilige manier willen gebruiken’. En in een disclaimer aan het einde van de video vraagt het bedrijf ook nog eens om geen gevaarlijke modificaties te maken. Nou, dat stelt je vast gerust.

Bronnen: Unitree, Gizmodo, Wired

Beelden: Unitree/YouTube