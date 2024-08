Dit lees je in KIJK 9/2024!

De negende KIJK van 2024 ligt in de winkels of bij abonnees op de mat. Met op de cover: gaat witte waterstof de wereld redden? Dit lees je nog meer.

Het lijkt wel een ouderwetse goldrush. Energiebedrijven wereldwijd zoeken koortsachtig naar een pas ontdekte, schone energiebron: witte waterstof. Is het spul een oplossing voor de klimaatcrisis of moeten we oppassen voor al te hoge verwachtingen?

Nutteloze pilletjes? | Kijk Kort

Als je dagelijks vitaminen slikt word je niet per se ouder, varanen redden schapen van gruwelijke madenziekte, op Mars regent het meteorieten, en meer actualiteiten uit de wereld van de wetenschap.

Pietje precies

Juichende natuurkundigen: een belangrijke stap richting het realiseren van een kernklok is gezet. Wat hebben we aan dit extreem accurate ‘uurwerk’?

Lab-longen | In 5 minuten

Over de hele wereld wordt gewerkt aan de ontwikkeling van organoïden, maar de pionier van deze mini-organen bevindt zich in Nederland. En meer over dit onderwerp.

Generatiekloof?

Conservatieve babyboomers klagen steen en been, Gen-Z’ers zijn te lui om hun kont af te vegen… Maar verschillen generaties echt zoveel van elkaar?

Drama-gedrag | Interview

In grote lijnen reageren we nog altijd hetzelfde op rampsituaties als jaren geleden, zo ontdekte neerlandicus Lotte Jensen. Wij spraken met haar.

Kunstgeschiedenis | In beeld

Mensen uit de prehistorie hadden geen schilderdoek nodig om kunst op te kalken, zo bewijzen deze zeven prachtige grottekeningen.

Haaihaai!

Onlangs doken er beelden van een pasgeboren witte haai. En dat is bijzonder, want we weten maar heel weinig over de leefwijze van de grootste roofvis ter wereld.

Zeebanen | Wereldprojecten

We discussiëren al een tijd over de mogelijkheid van een Nederlands vliegveld op zee. Misschien kunnen we lering trekken uit de bouw van de Japanse luchthaven Kansai.

Verdwijntruc | Far out

Een supergroot zwart gat zien verdampen, zit er voorlopig niet in. Maar volgens deze natuurkundigen kunnen we wel de verdwijning van kleine zwarte gaten waarnemen.

Vindingrijk

Göbekli Tepe is the place to be voor archeologische opgravingen. Hoog tijd om een bezoekje te brengen aan dit historische complex in Zuidoost-Turkije.

Laptopper | Tech-Toys

AI is hotter dan ooit. Daar speelt Samsung op in met de Galaxy4 Edge, een laptop bomvol AI-functies. En meer moois in onze gadgetrubriek.

Lancering

Precies tachtig jaar geleden schoten de nazi’s de eerste V2-raket de lucht in. Voor Hitlers Duitsland maakte het wapen weinig verschil – wél voor de Amerikanen tijdens de Koude en andere oorlogen.

Strijdkreet | KIJK Antwoordt

In films maken inheemse Noord-Amerikanen altijd een woewoewoe-geluid. Deden ze dit in het echt ook? En meer prangende vragen beantwoord.

Wijnwaanzin | Column

Bij een écht goede wijn proef je de mineralen die de druiven uit hun omgeving opnemen, weet menig wijnverkoper. Allemaal marketing-geneuzel, zegt Ronald Veldhuizen.

