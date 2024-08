Zitten er echt zulke grote verschillen tussen generaties?

Zodra het over generaties gaat, vliegen de stereotyperingen je om de oren. Babyboomers zijn erg conservatief en hebben de wereld. Millennials zijn matcha-slurpende luilakken. Maar verschillen generaties echt zo van elkaar?

Voor generatiegenoten is het bijna een ongeschreven regel dat je iets op de andere generaties hebt aan te merken. Volgens de babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) zijn de millennials (geboren tussen 1980 en 1995) en Gen Z’ers (geboren tussen 1997 en 2012) maar luxepaarden, met hun glimmende smartphones, dure scooters en sinds kort die belachelijk dikke en snelle fatbikes. Zijzelf gingen vroeger gewoon te voet naar school. Zonder morren 20 kilometer heen en terug door meters sneeuw.

Andersom nemen de millennials het de babyboomers kwalijk dat die alle huizen bezet houden en klaagt Generatie Z dat de boomers de planeet naar de vernieling hebben geholpen. Gen Z’ers maken de millennials ondertussen belachelijk om hun skinny jeans en zijscheidingen. Terwijl ze zelf door de oudere generaties voor ‘sneeuwvlokjes’ worden uitgemaakt, vanwege hun overdreven overgevoeligheid. We lijken er allemaal van overtuigd dat wij het veel beter doen dan de mensen die voor of na ons zijn geboren. Maar verschillen generaties echt zo van elkaar?

‘Generatieverschillen bestaan niet’

Volgens Martin Schröder, hoogleraar sociologie aan de Saarland-universiteit in Duitsland, bestaan generatieverschillen helemaal niet. Althans, niet op de werkvloer. Hij baseert die uitspraak op data van 584.217 mensen uit 113 landen. Tussen 1981 en 2022 hebben die vragen over hun houding ten opzichte van werk en carrière beantwoord. Er werd hun gevraagd hoe belangrijk ze werk vonden en hoe gemotiveerd ze waren.

Schröder publiceerde de resultaten eind 2023. Daaruit blijkt inderdaad dat jongere generaties tegenwoordig iets minder staan te springen om hun handen uit de mouwen te steken. Maar dat betekent niet dat er een generatieverschil zit in de manier waarop we tegen werk aankijken. De verschillen zijn bovendien niet te verklaren door het geboortejaar van de proefpersonen.

Tekst: Ellemiek de Wit

Beeld: Shutterstock