KIJK op de wereld: moddervulkaan

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: moddervulkanen in Azerbeidzjan.

In het oosten van Azerbeidzjan, tegen de Kaspische Zee, ligt het Nationaal Park Gobustan. In dit ruige gebied zijn onder meer zesduizend rotstekeningen te vinden van krijgers, rituele dansen, stierengevechten en afbeeldingen van zon en sterren. De meeste zijn tussen de vijf- en de twintigduizend jaar oud.

Lees ook:

Moddervulkanen

Een ander belangrijk onderdeel van het natuurgebied zijn dit soort moddervulkanen. Van de naar schatting zevenhonderd die er wereldwijd zijn, liggen er zo’n driehonderd in Gobustan en in de Kaspische zee.

De blubber die ze produceren, ontstaat meestal doordat water diep onder het aardoppervlak wordt verhit en zich mengt met mineraalafzettingen. Daardoor ontstaat er een mix van zouten, zuren en verschillende koolwaterstoffen die via scheuren in de bodem naar boven worden geperst.

Spektakel

Doordat er in de buurt van zo’n vulkaan vaak ook olie en gas in de grond zit en er dus nogal wat brandbaar spul mee naar boven komt, kan dat tot enig spektakel leiden. In 2021 zorgde een uitbarsting van een moddervulkaan in de Kaspische Zee voor 500 meter hoge vlammen die tot in de dik 70 kilometer verderop gelegen hoofdstad Bakoe te zien waren.

Beeld: Google Earth