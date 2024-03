KIJK op de wereld: dit fort verloor de strijd met het water

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een nutteloos fort.

Het is duidelijk dat het bolwerk en het eiland waar het op staat de strijd met het water hebben verloren. Dat zat er eigenlijk tijdens de aanleg al aan te komen.

Hoo Fort, te vinden op een eiland in de monding van de Medwayrivier in het Engelse Kent, was in de tweede helft van de negentiende eeuw bedoeld om zeevarend vijandelijk tuig buiten de deur te houden. Het plan was dat er rond het fort twee rijen met kanonnen zouden komen. Een drijvende barrière tussen Hoo en Fort Darnet, de ‘tweelingvesting’ op een ander eiland, zou de vijandelijke schepen de doorvaart moeten beletten.

Nutteloos fort

Het bleek allemaal een beetje te ingewikkeld en te duur. Al tijdens de constructie – rond 1870 – kregen de bouwers te maken met verzakkingen. Door de daaropvolgende kostenoverschrijdingen (van de begrote 100.000 naar bijna 172.000 pond) moest men niet alleen de barrière schrappen, maar ook een groot deel van de kanonnen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren beide forten zo nutteloos geworden dat ze buiten gebruik werden gesteld. In de loop der jaren deed men nog wat pogingen om met scheepswrakken de kustlijn en de historische gebouwen te beschermen, maar dat hielp kennelijk slechts voor een deel.

