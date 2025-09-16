In deze KIJK-special lees je alles wat je moet weten over het menselijk lichaam

De tweede KIJK-special van het jaar ligt nu in de winkels! Deze speciale editie staat helemaal in het teken van het menselijk lichaam.

Je lichaam is een meesterwerk – en de cijfers bewijzen dat. Een paar voorbeelden. Je skelet telt 206 botten, waarvan meer dan de helft in je handen en voeten zit. In je lichaam ligt zo’n 100.000 kilometer aan bloedvaten die bloed naar elk orgaan en elke uithoek brengen. Op én in jou leven maar liefst 39 biljoen micro-organismen – bacteriën, schimmels en virussen – die helpen bij het verteren van voedsel, het bestrijden van infecties en zelfs invloed hebben op hoe goed je slaapt en hoeveel je weegt.

Misschien nog indrukwekkender is hoe al die onderdelen zo feilloos samenwerken. Je lichaam is tot in de puntjes afgesteld. Zo schommelt je lichaamstemperatuur meestal binnen een marge van slechts 2 graden, en pompt je hart bloed door dat hele netwerk met minder dan 2 psi druk. Kun je een andere machine bedenken die zó precies werkt met zóveel onderdelen, en dat ook nog eens tientallen jaren lang, doorgaans zonder grote mankementen?

Deze machine werkt dag en nacht voor je, zonder pauze, zonder klagen. Hoe meer je leert over de wonderlijke processen die zich vanbinnen afspelen, hoe meer respect je ervoor krijgt – en hoe beter je ervoor wilt zorgen. Precies daarom hebben we deze special voor je gemaakt. Want je lichaam is een meesterwerk, en dat kun je maar beter zo houden.

