KIJK Tipt: Het wonder van vliegen

Het is niet zo dat de samensteller van deze rubriek elk gitaarpedaal bespreekt omdat hij dan een exemplaar daarvan krijgt opgestuurd. Het is vooral zo dat de samensteller van deze rubriek elk gitaarpedaal bespreekt in de hoop dat hij dan een exemplaar daarvan krijgt opgestuurd. Nee, ook niet waar. Maar een nieuwe effectenbak kietelt wél altijd zijn voormaliggitaristen- hartje. De kersverse GX-100 van Boss (met 23 versterkertypes, 150 effecten, fraai kleurenaanraakscherm en gestroomlijnd ontwerp) mag dus niet ontbreken. En hier is ie.

Geluidsfragmenten op www.boss.info