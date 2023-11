Het winternummer van KIJK ligt nu in de winkel!

De nieuwe dubbeldikke KIJK ligt sinds vandaag in de schappen. Dit lees je allemaal in het winternummer.

Gedumpt | KIJK Kort

Als er eten op het spel staat, laten kauwen al snel hun ‘vrienden’ vallen. En meer wetenschapsnieuws.

Zilveren jubileum

Het internationale ruimtestation ISS mag 25 kaarsjes uitblazen. Wat heeft dit peperdure project ons allemaal opgeleverd?

Omdenken

Grootse woningbouwplannen lopen stuk op het stikstofprobleem. Daarom wordt er gekeken naar alternatieven, zoals het inpolderen van het Markermeer.

Kleine generaal | In 5 minuten

Terug van weggeweest: deze rubriek waarin je alles over een onderwerp leert in vijf minuten. Te beginnen met Napoleon Bonaparte.

Hergebruik

Jaarlijks worden er voor miljoenen euro’s aan ongebruikte medicijnen weggegooid, terwijl je ze prima opnieuw zou kunnen uitschrijven.

Hemelse platen | In beeld

Ook dit jaar licht KIJK zijn selectie uit van de Astronomy Photographer of the Year-wedstrijd.

Nieuw internet

Het wereldwijde web is allang niet meer de vrijplaats die het eens was. Biedt Web3 soelaas?

Mengelmoesjes

De narluga, de pizzly en de tanabeak: allemaal voorbeelden van bizarre hybriden. En in de toekomst kunnen we er nog meer verwachten.

Onvindbaar | Far Out

Ook als donkere materie niet uit axionen bestaat, zouden deze deeltjes ons kunnen helpen dit mysterieuze verschijnsel te verklaren.

Flop?

Honderd jaar geleden probeerde Adolf Hitler de macht te grijpen in München. Deze Bierkellerputch mislukte, maar zo vestigde de toekomstige Führer wel zijn naam.

Ötzi ontleed

’s Werelds meest onderzochte ijsmummie zorgt nog steeds voor verrassingen, zo blijkt uit nieuw DNA-onderzoek.

Hoge ogen | In beeld

Onze dronefotowedstrijd, in samenwerking met Columbus Travel, leverde deze prachtige luchtshots op.

Moordwijven | Interview

Het gebrek aan aandacht voor vrouwelijke seriemoordenaars is gevaarlijk, vindt Marissa Harrison. De onderzoekspsycholoog schreef er een boek over.

Toekomstvoer

Sojabonen die deels bestaan uit dierlijke eiwitten fictie? Het deels Nederlandse bedrijf Moolec werkt er toch echt aan.

Multitool | Tech-Toys

Een weegschaal die veel meer meet dan alleen je gewicht, en meer technisch vernuft in onze gadgetrubriek.

Ongezouten waarheid | Coververhaal

Gesmolten-zout-reactors bieden veel voordelen ten opzichte van de huidige kerncentrales. Zijn ze de hoop van de toekomst?

Kolossale dam | Wereldprojecten

In deze gloednieuwe rubriek nemen we elke maand een opmerkelijk bouwwerk onder de loep. We trappen af met de Drieklovendam.

Buitenaardse beats

Doordat microfoons steeds vaker meegaan op ruimtemissies krijgen we meer inzicht in hoe andere planeten klinken.

FAQ | KIJK Antwoordt

Waarom is de aardkern zo heet? Kan een helikopter landen op Mount Everest? En meer vragen beantwoord.

Quatsch | Column

Als we de sociale media mogen geloven, is de aardpoolapocalyps aanstaande. Ronald Veldhuizen maakt er korte metten mee.

