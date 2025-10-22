Word Abonnee

Kleurrijke blik in de fusiereactor van de toekomst

Naomi Vreeburg

22 oktober 2025 12:00

plasma

Tokamak Energy heeft beelden gedeeld van gloeiend plasma, het mengsel van geladen deeltjes waarin kernfusie mogelijk wordt.

Al decennialang hebben we het erover: kernfusie. Dé energiebron van de toekomst, waarbij we atomen niet splitsen, maar samensmelten. En de voordelen daarvan zijn overduidelijk. De energieproductie lijkt onbeperkt, er is geen uranium voor nodig, radioactief afval vormt een veel kleiner probleem dan bij onze huidige kerncentrales, en een meltdown is uitgesloten.

Niet zo gek dus dat allerlei partijen werken aan fusiereactors. Zo ook de start-up Tokamak Energy. En hoewel dit bedrijf nog ver verwijderd is van een werkende donutvormige reactor (een tokamak), heeft het onlangs wel beelden onthuld van het gloeiende plasma dat een kernfusiereactie mogelijk maakt.

Onzichtbare kooi

Bij kernfusie wordt een gas verhit tot een plasma – een soort hete wolk van elektrische geladen deeltjes. Dit plasma bereikt temperaturen tot wel 150 miljoen graden Celsius. Op deze temperatuur bewegen de deeltjes zo snel dat ze kunnen samensmelten waarbij veel energie in de vorm van warmte vrijkomt.

Er bestaan echter geen materialen die bestand zijn tegen het intens hete plasma. Maar met een krachtig magneetveld kun je een soort onzichtbare kooi creëren die het elektrisch geladen plasma in bedwang houdt en voorkomt dat het de binnenwand van de tokamak aanraakt. Tokamak Energy voegt bovendien lithium aan het plasma toe om het stabieler te houden.

Schouwspel

De felroze gloed valt op bovenstaand filmpje, gemaakt met een camera die 16.000 frames per seconde schiet, als eerste op – de rand van het waterstofplasma. Dit plasma kleurt meestal roze, doordat het licht uitzendt op zowel rode als blauwe golflengten.

Even later zie je rechtsboven in beeld dat Tokamak Energy kleine korrels lithium toevoegt. Terwijl deze deeltjes in het plasma vallen, stralen ze een karmijnrode gloed uit. Wanneer het lithium dieper in het hetere plasma doordringt, verliest het een elektron – het ioniseert. Eenmaal geïoniseerd zendt het lithium groengeel licht uit dat beweegt langs de magnetische veldlijnen. Een prachtig schouwspel.

Bronnen: Tokamak Energy, Gizmodo

