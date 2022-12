Koraal gevonden dat gedijt in warmere oceanen

Koralen hebben het zwaar in de opwarmende oceanen, maar niet allemaal. Marien biologen hebben namelijk een soort ontdekt die warmte veel beter verdraagt.

Koraalriffen die ooit een levensrijke oase waren, veranderen door de opwarming van de aarde in levenloze onderwaterwoestijnen. Koralen die door warm zeewater verbleken, worden vaker ziek en zullen in sommige gevallen zelfs sterven. Maar ze zijn lang niet allemaal even gevoelig voor het warme water, en marien biologen hebben nu in Palau zo’n koraal ontdekt dat zich daaraan zelfs heeft aangepast. Dat schrijven ze in het wetenschappelijke tijdschrift Communications Biology.

Warm- en koudwaterliefhebbers

De watertemperaturen rond de eilandengroep Rock Islands in het land Palau zijn een stuk hoger – soms met wel 2 graden Celsius – dan op andere plekken in de regio. Ook krijgen de Rock Islands vaker te maken met hittegolven veroorzaakt door het natuurverschijnsel El Niño. Toch verbleken de koraalriffen hier minder vaak dan in koelere, afgelegen plekken. Een goede plek dus om te zoeken naar hittebestendige koralen.

In hun zoektocht concentreerden de onderzoekers zich op Porites lobata. Dit type koraal vormt voor veel diersoorten een thuis. Het team nam DNA-monsters af van zowel koralen in riffen rond de Rock Islands als in koelere, afgelegen gebieden.

Zo ontdekte het dat er in het onderzochte gebied vier verschillende genetische lijnen van dezelfde soort leefden. De vier lijnen kwamen in alle gebieden voor maar sommige varianten zaten vaker rond de Rock Islands terwijl andere juist vaker in het koele water groeiden.

Goed omgaan met stress

Doet de variant die veel voorkomt in warm water het daar ook echt beter? Om die vraag te kunnen beantwoorden, maakten de biologen CT-scans van een aantal koraalmonsters. Als een koraal verbleekt, kan het daarna weer opbloeien. Maar die periode laat wel een soort litteken achter in het skelet dat te zien is op de scan. Zo zagen de onderzoekers hoe vaak een koraal was verbleekt tijdens zijn leven. Hierdoor werd duidelijk dat de genetische lijn die vooral in de warme gebieden groeit minder vaak verbleekt dan lijnen die in het koudere water voorkomen.

In de natuur betalen organismen die bestand zijn tegen stress – zoals hitte – meestal een prijs. Vaak gaat die handige eigenschap ten koste van de groeisnelheid of de vruchtbaarheid. Maar bij deze variant van Porites lobata is dat volgens de biologen niet het geval. Hij heeft zich dus succesvol weten aan te passen aan het warme water.

Groeien rond rioolpijpen

De hittebestendige variant was ook te vinden in koelere plekken en groeide daar net zo goed. Hierdoor vermoeden de onderzoekers dat een deel van de koraallarven vanaf de Rock Islands zich zwevend in het plankton verspreiden naar andere gebieden. Dat maakt die koraalriffen ook beter bestand tegen warmer water.

Koraalrifecoloog Mark Vermeij van de Caribbean Research and Management of Biodiversity Foundation is blij dat door deze studie koralen ook een keer positief in het nieuws komen. “Er zijn koraalriffen waarbij het inderdaad erg slecht gaat en die krijgen de meeste aandacht. Maar er zijn ook een heleboel gevallen waarbij het juist goed gaat, ook in moeilijke omstandigheden.”

Zo kent Vermeij voorbeelden van koralen die groeien op plekken waar heet water de oceaan in wordt geloosd of soorten die juist goed groeien op locaties waar rioolpijpen uitmonden. En in de Stille Oceaan zijn er zelfs riffen die soms tijden boven water staan. “Koralen zijn niet zo kwetsbaar als mensen denken”, vertelt Vermeij. Maar als de watertemperatuur te veel stijgt, zullen zelfs deze veerkrachtigere koralen het lastig krijgen.

Bronnen: Communications Biology, EurekAlert!

Beeld: David Mark/Pixabay (afbeelding is niet Porites lobata)