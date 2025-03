Krill vlucht voor de geur van pinguïnpoep

In hoeverre reageert krill op de geur van pinguïnpoep? Dat wilden onderzoekers weleens weten.

Naar schatting zwemmen er zo’n 700 miljard krill rond in de Zuidelijke Oceaan. Ze zijn een belangrijke voedingsbron voor onder meer walvissen, pinguïns en octopussen. Vanwege het smeltende zee-ijs en verzuring van de oceaan bewegen de populaties zich steeds iets verder naar het zuiden.

Krill heeft erg gevoelige zintuigen. Die zetten ze in om voedsel en een partner te vinden, maar ook om bijvoorbeeld vervuilde omgevingen te ontwijken. Daarom wilden onderzoekers weten of ze net zo gevoelig zijn voor de geuren van hun vijanden, zoals de pinguïn.

Het grote krill-onderzoek

Voor het onderzoek gebruikten de onderzoekers guano (een afzetting van gedroogde uitwerpselen) van de adeliepinguïn. Hun dieet bestaat vrijwel volledig uit krill. Eén pinguïn werkt maar liefst 1,6 kilo van de beestjes per dag naar binnen.

De krill was een paar jaar eerder al gevangen met een net en meegenomen naar het lab. Daar werden ze in tanks geplaatst met een natuurlijke concentratie algen, waar ze een uur per dag van konden eten.

Voor de experimenten zetten de onderzoekers zes tot acht krill in een stroomgoot, gevuld met zeewater van 1,5 graden Celsius. De krill kreeg verschillende soorten zeewater voor hun kiezen. De ene keer kregen ze water met algen, dan weer met guano, of een combinatie van beide.

De resultaten

De experimenten in het lab lieten zien dat krill heel anders reageert als er een beetje guano aan het water wordt toegevoegd. Zo zwommen ze 1,2 tot 1,5 keer zo snel en draaiden ze veel meer rondjes. Volgens de onderzoekers was het duidelijk dat ze de dreigende aanwezigheid van guano probeerden te ontwijken. Ook aten de diertjes beduidend minder als er guano in de buurt was.

“Het vermijden van pinguïns vergroot de kansen dat de krill het overleeft enorm”, vertelt hoofdonderzoeker Nicole Hellessey in een persbericht. “Die kansen worden nog groter in een zwerm, waarin de buurman dezelfde gevaarlijke signalen herkent en ze deze onderling doorgeven.”

Beperkingen van de studie

De onderzoekers vermoedden dat de krill hun zwempatroon aanpaste vanwege de geur van pinguïnpoep. Maar omdat dit onderzoek in een lab plaatsvond, is het lastig om te zeggen of de krill dat in het wild ook zou doen.

In een grote oceaan verdunt de poep natuurlijk aanzienlijk sterker dan in een stroomgoot. Wie weet reageerden ze in het lab wel veel extremer dan ze anders gedaan zouden hebben.

Daarnaast had het water in het lab een constante temperatuur. In de oceaan is dat natuurlijk niet het geval. Het is niet helemaal duidelijk welke rol temperatuurschommelingen hebben op het gedrag van krill.

Bron: Frontiers in Marine Science