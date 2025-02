Kajakker in Chili opgeslokt door bultrug. Kan een walvis een mens doorslikken?

Een kajakker voor de kust van Chili werd opgeslokt door een bultrug, maar ook snel weer uitgespuugd. Kan zo’n walvis een mens doorslikken?

De 24-jarige Adrián Simancas was samen met zijn vader aan het kajakken voor de kust van Chili. Hij beleefde de schrik van zijn leven toen een bultrug uit het niets verscheen, zijn bek opende en Simancas naar binnen slokte. Kort daarna spuugde de walvis hem toch weer uit.

“Ik dacht dat ik dood ging”, blikt Simancas nu terug op de bizarre gebeurtenis. Zijn vader legde het moment vast vanuit zijn eigen kajak. De video (zie hieronder) is viraal gegaan. Waarom de bultrug in Chili de kajakker in zijn bek had genomen, is onduidelijk. Het komt zelden voor dat mensen worden aangevallen door walvissen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook:

Kan een bultrug een mens doorslikken?

Het incident liep gelukkig goed af, maar had de bultrug de man echt kunnen doorslikken? Daar kunnen we kort over zijn: nee. Hoewel bultruggen tot zo’n 18 meter lang kunnen worden en in één hap zo’n 80 ton water en voedsel in hun bek kunnen nemen, is hun keelgat slechts net groot genoeg voor een object ter grootte van een grapefruit (of in uitzonderlijke gevallen een kleine voetbal).

Ze kunnen een mens ook niet in kleinere stukken bijten om vervolgens door te slikken. Bultruggen hebben namelijk geen tanden, maar baleinen. Dat zijn flexibele hoornplaten met samengeperste haren. De baleinen werken als een soort zeef. Als bultruggen een grote hap water nemen, duwen ze dat met hun tong weer naar buiten, daarbij passeert het de baleinen. Kleine zeeorganismen, zoals krill en plankton, blijven daarachter hangen. Vervolgens slikken de walvissen het voedsel door.

En andere walvissoorten?

Ook de nog veel grotere blauwe vinvis kan geen mensen doorslikken. De potvis is de enige walvissoort die dat wel zou kunnen. Potvissen hebben namelijk een groter keelgat en ook echte tanden. Dat ze het kunnen, betekent alleen niet dat het ook echt gebeurt. Er bestaat geen overtuigend bewijs dat een mens ooit is opgeslokt door een potvis.

Bronnen: NOS, National Geographic, Naturalis

Beeld: Paul Souders/Getty Images