Lekkere geurtjes veroorzaken luchtvervuiling, juist in huis

Het zijn niet alleen fabrieken en verkeer die zorgen voor giftige lucht. Geurkaarsen, luchtverfrissers en schoonmaakmiddel veroorzaken ook luchtverontreiniging.

Omwonenden van Tata Steel en Chemours hebben zorgen om de rook die de fabrieken uithoesten. Maar intussen hebben we in onze vensterbanken en op tafel in de woonkamer ook vaak luchtvervuilers staan. In een tiny house vol meetapparatuur monitoren onderzoekers van Purdue University (VS) de luchtkwaliteit in huis. En het effect van bijvoorbeeld geurkaarsen.

Kaarsen inademen

Dat kaarsen en wierook de lucht in huis vervuilen, is al langer bekend. Het is ook logisch: door hem te verbranden, belandt een kaars uiteindelijk in de lucht. In het ideale geval zou de was, stearine of paraffine waarvan de kaars gemaakt is helemaal veranderen in water en kooldioxide. In werkelijkheid komt er roet vrij en een verzameling vluchtige stoffen.

Aan geurkaarsen zijn extra stoffen toegevoegd. Ook die aroma’s belanden in de lucht. Dat is precies de bedoeling, want dan ruik je ze. Met je neus. Ze komen dus ook in je lijf terecht. En wierook? Dat rookt. Het is een teken dat de verbranding niet helemaal lekker loopt, waardoor er nog meer verbindingen je neus in kringelen.

De binnenkant van het tiny house heeft verschillende sensoren en apparatuur om de uitstoot van vervuilende stoffen door huishoudelijke activiteiten nauwkeurig te meten. Beeld: Purdue University photo/Kelsey Lefever.

Wax melts zijn even erg

In de nieuwste studie uit hun tiny house analyseerden de Purdue-wetenschappers de luchtvervuiling van wax melts. Geurige was die je nu eens niet verbrandt, maar wel verwarmt. Zodat alsnog vluchtige stoffen de woonkamer in waaien. Het idee dat ze minder vervuilend zijn, blijkt niet te kloppen. Ze zijn minstens zo erg als geurkaarsen, lieten de metingen zien.

Of nog erger. Want om toch genoeg te kunnen ruiken, kunnen fabrikanten er een hogere concentratie geurstoffen in stoppen. Of je nou geurkaarsen gebruikt of wax melts, wat je ruikt zijn terpenen. Eenmaal in de lucht reageren deze verbindingen met ozon. Zo ontstaan nanodeeltjes die diep in de longen terecht kunnen komen. Ze kunnen ook verkassen naar andere organen. Wat ze daar uitspoken en vanaf welke hoeveelheden ze schadelijk zijn, is nog niet bekend.

In eerder onderzoek keken dezelfde onderzoekers naar kleine verbindingen die je inademt tijdens het koken op een gasfornuis. Specifiek ging het om deeltjes die kleiner zijn dan drie nanometer. Een thuiskok krijgt er al snel even veel binnen als in een straat met veel verkeer.

Aromatherapie is nanodeeltjes happen

Naast geurkaarsen analyseerden de wetenschappers eerder ook al de hoeveelheden nanodeeltjes die vrijkomen uit geurige schoonmaakmiddelen, luchtverfrissers en etherische oliën die gebruikt worden voor aromatherapie. Ze scoren even erg als een straat vol auto’s en vrachtwagens. En was je je haar met een lekker luchtje? Dan heb je een stevige bron van nanodeeltjes aan je hoofd hangen.

De onderzoekers benadrukken dat het nog de vraag is hoe schadelijk de verbindingen daadwerkelijk zijn.

Bronnen: Environmental Science & Technology Letters, Purdue University, ScienceDaily

Beeld: Anthony Ievlev/Unsplash