Mensen die meerdere talen spreken lijken een jonger brein te hebben

De hersenen van mensen die meerdere talen spreken, lijken jonger. Een eventuele derde en vierde taal zorgen voor nog meer verbeteringen.

Mensen die meer talen spreken, hebben jongere hersenen, concluderen onderzoekers van onder andere het Basque Center on Cognition, Brain and Language in Spanje. Hun studie presenteren ze deze week op een conferentie in Barcelona.

De miljarden zenuwcellen in onze hersenen moeten soepel met elkaar communiceren. Maar naarmate we ouder worden, gaan de verbindingen tussen de hersencellen achteruit. Gevolg: onze hersenen werken trager en het geheugen verslechtert.

Bij mensen die meerdere talen spreken, blijven de verbindingen langer goed, zagen de onderzoekers, zodat ze concludeerden dat hun hersenen langer jong lijken te blijven. Het helpt als je als kind meerdere talen leert, maar ook als je later vloeiend een extra taal oppikt.

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In de hersenkap

De onderzoekers keken met behulp van magneto-encefalografie naar de hersenactiviteit van proefpersonen. Daarbij zitten de deelnemers rechtop in een stoel. Hun hoofd zit tijdens de meting in een apparaat dat wat weg heeft van een grote droogkap zoals je die bij de kapper ziet.

Actieve hersencellen versturen elektrische signaaltjes. Daardoor ontstaan kleine magneetvelden die te meten zijn met magneto-encefalografie. Om te beginnen is de hersenactiviteit van 728 proefpersonen gemeten, om na te gaan welke hersenactiviteit normaal is voor mensen van bepaalde leeftijden.

Vervolgens deden 144 mensen uit Spaans Baskenland mee aan het eigenlijke onderzoek. Een deel van de Basken spreekt naast Spaans ook Baskisch en omdat het gebied grenst aan Frankrijk, spreken relatief veel mensen Frans. Ook Engels komt vaak voor als extra taal.

Meerdere talen, langzamere veroudering

In een eerdere studie schreven de onderzoekers al dat ouderdom langzamer lijkt toe te slaan in meertalige landen. De deelnemers aan het onderzoek spraken één tot vier talen.

De hersenactiviteit van tweetalige Basken bleek vergelijkbaar met die van landgenoten die zes jaar jonger waren maar die slechts één taal spraken. De hersenen van mensen die drie talen spraken, leken zeven jaar jonger. De hersenactiviteit van viertalige mensen leek op die van dertien jaar jongere deelnemers die maar één taal beheersten.

Hoe meer talen, hoe jonger het brein lijkt, schrijven de onderzoekers. Het viel daarnaast op dat het helpt om al op jongere leeftijd extra talen te leren. En: hoe beter de taalbeheersing, hoe groter het effect op het brein.

Bronnen: Federation of European Neuroscience Societies

Beeld: ivetavaicule/Getty Images