KIJK op de wereld: blubbervulkaan

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: moddervulkaan Lusi.

Deze puinhoop heet Lusi, een afkorting van lumpur (Indonesisch voor modder) en Sidoarjo (de bewuste plek op Oost-Java waar hij te vinden is). Lusi ontstond na een poging om in het gebied naar gas te boren. Dat leek goed te gaan, tot er ineens een aardbeving plaatsvond en de boorvloeistof in de diepte verdween. Een dag later spoot er maar liefst 180.000 kubieke meter – 72 olympische zwembaden vol – warme modder uit het boorgat, tot een hoogte van 200 meter.

Lees ook:

Modderdijken

En de moddervulkaan bleef maar spuwen. Het lijkt erop dat de booractiviteiten of de aardbeving iets in de geologisch onrustige bodem hebben losgemaakt. Volgens de deskundigen blijft Lusi mogelijk nog dertig jaar door blubberen. Tegenwoordig zijn er dijken gebouwd om de modderstroom te beteugelen, maar het blijft een onplezierig fenomeen. Kortom: modder, ze hebben er in Sidoarjo letterlijk en figuurlijk genoeg van.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar info@kijkmagazine.nl.

Beeld: Photography by Mangiwau/Getty Images, Google Earth