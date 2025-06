Kun je met de app Duolingo echt een taal leren?

Wereldwijd zijn er meer dan 500 miljoen mensen die onder leiding van de uil Duo een taal leren. Werkt de app echt?

Uit onderzoek dat de makers van de app Duolingo in 2012 lieten doen, bleek dat gebruikers inderdaad beter worden in de nieuwe taal. Inmiddels zijn er ook onafhankelijke studies gedaan. Stuk voor stuk laten die zien dat taalleerders hoger scoren op taalvaardigheidstests nadat ze een tijdje Duo’s spelletjes hebben gespeeld. Woordenschat en leesvaardigheid gaan er duidelijk op vooruit, maar bij spreken en luisteren is er niet altijd resultaat.

Duolingo leert je snel de basis

De grootste kracht van de app zit in de succesvolle motivatietrucs: Duo beloont je uitbundig als je een goed antwoord geeft, en maakt je intussen bang om je streak te verliezen (het aantal dagen achter elkaar dat je de app gebruikt om oefeningen te doen). Zo verleidt hij je om elke dag even te oefenen, en dat is hartstikke effectief als je begint aan een nieuwe taal.

Wel laten de onderzoeken zien dat de taalverwerving vrij basaal blijft. Duolingo’ers leren snel de basis, maar om een hoger niveau te behalen, is echte interactie met sprekers toch cruciaal, zeggen deskundigen. Dus gefeliciteerd met je tweehonderd-dagen-streak, maar schrijf je nu tóch maar in voor die offline cursus.

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: Getty Images