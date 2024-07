‘Multivitaminen laten je niet langer leven’

Een grote epidemiologische studie zou uitwijzen dat het dagelijks slikken van multivitaminen je leven niet verlengd.

Maar liefst 165 miljard dollar was de wereldwijde industrie voor voedingssupplementen waard in 2023, volgens marktonderzoeker Grand View Research. En tussen 2024 en 2030 wordt verwacht dat dit bedrag met 9 procent zal gaan stijgen. Maar slik je als gezond persoon dagelijks multivitaminen om langer te blijven leven? Dat is zinloos, zo zou een nieuwe studie in JAMA Network Open nu aantonen.

Gezondheidsdossiers

Onderzoekers betwijfelen de gezondheidsvoordelen van het nemen van voedingssupplementen al langer. Waar bètacaroteen (ook wel previtamine A genoemd) uit groenten en fruit bescherming biedt tegen kanker, zouden bètacaroteensupplementen het risico op longkanker juist verhogen. Ook ijzer dat aan sommige multivitaminen is toegevoegd zouden het risico op onder meer hart- en vaatziekten doen toenemen.

Voor de nieuwe studie gebruikten wetenschappers van het National Cancer Institute in de Amerikaanse staat Maryland gezondheidsdossiers van ruim 390.000 mensen. Deze hadden een gemiddelde leeftijd van 61,5 jaar, waren gezond aan het begin van het dossier, hadden geen voorgeschiedenis van chronische ziekten en waren langer dan twintig jaar gevolgd.

De onderzoekers vonden geen bewijs dat mensen die dagelijks multivitaminen slikken langer leven dan degenen die dit niet doen. De studie sluit hiermee aan bij eerdere onderzoeken die dit ook hebben uitgewezen.

Hersencondities

Hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Jaap Seidell geeft aan dat je een aantal dingen in acht moet nemen bij deze studie. “Zo gaat het om een zogeheten observationeel onderzoek. Die bijna 400.000 mensen vulden jarenlang vragenlijsten in, en je moet er dus vanuit gaan dat wat die mensen hebben ingevuld ook echt klopt.” Maar dit hoeft niet zo te zijn.

Ook zegt de studie alleen iets over de lengte van het leven, en niet over de kwaliteit ervan. “Er is bijvoorbeeld een studie die laat zien dat mensen die multivitaminen slikken cognitief minder hard achteruitgaan; hun hersencondities bleven langer goed.”

Compensatie

Bovendien, zo vervolgt Seidell, hebben bepaalde groepen sommige supplementen ook echt nodig. “Denk aan vitamine D voor degenen die hier een tekort aan hebben of die een donkere huid hebben, of vitamine B12 voor veganisten en foliumzuur voor zwangere vrouwen.”

Wel is het volgens de hoogleraar belangrijk om te beseffen dat je een ongezonde leefstijl niet kunt compenseren door dagelijks multivitaminen te slikken. Uit groenten en fruit haal je immers veel meer essentiële voedingsstoffen dan uit een pilletje.

Bronnen: JAMA Network Open, The Guardian, Forbes

Beeld: Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket via Getty Images