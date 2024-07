Kan zuurstofgebrek in de slaapkamer leiden tot nachtmerries?

KIJK-lezer Ben Hollander stelde ons de vraag of nachtmerries worden veroorzaakt door zuurstoftekort.

Geen gekke gedachte: in de negentiende eeuw waren deskundigen daar zelfs van overtuigd. Maar of dat klopt is de vraag, want zelfs in een slaapkamer met volledig afgeplakte ramen en deuren kun je gerust een hele nacht slapen zonder dat je een zuurstoftekort oploopt. In de praktijk komt er via kieren altijd voldoende verse lucht binnen.

Slaapapneu

Toch kun je tijdens je slaap een zuurstoftekort oplopen. Als je bijvoorbeeld lijdt aan slaapapneu, stop je telkens meer dan tien seconden met ademhalen en komt je lichaam elke keer even zuurstof tekort. Maar krijg je daar ook nachtmerries van?

Studies die gedaan zijn naar de relatie tussen slaapapneu en nachtmerries laten tegenstrijdige resultaten zien. Michael Schredl, droomonderzoeker aan het slaaplaboratorium van het Centraal Instituut voor Mentale Gezondheid in het Duitse Mannheim legt uit: “Slaapapneu-patiënten melden niet meer nachtmerries dan ‘gezonde’ mensen; wel vaak intensere dromen. Maar dat laatste kan ook komen doordat de slaapapneu het limbisch systeem activeert, het deel van de hersenen dat betrokken is bij emoties.”

Pittig eten vergroot kans op nachtmerries

Niemand heeft ooit onderzoek gedaan naar nachtmerries door zuurstoftekort bij mensen zonder slaapproblemen. Je zou hun ademhaling voor een korte periode moeten onderbreken en kijken of ze nare dromen krijgen. Vind daar maar eens proefpersonen voor…

Volgens Schredl zou je van zulke onderbroken ademhalingen zomaar nachtmerries kunnen krijgen, doordat het zo’n gekke en onverwachte gebeurtenis is: “Alles wat je slaap verstoort, kan de kans op nachtmerries vergroten, zoals pittig avondeten, een spannende film of een muffe kamer.”

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2024.

Tekst: Judith Neimeijer

Openingsbeeld: Juanmonino/Getty Images