Miljoenen nanonaalden kunnen pijnlijke biopsie vervangen

Wetenschappers ontwikkelden een pleister die met behulp van microscopische naalden een tumor kan vaststellen en monitoren.

Als een arts vermoedt dat je bijvoorbeeld kanker of de ziekte van Alzheimer hebt, moet je vaak een biopsie ondergaan. Hierbij wordt een stukje weefsel weggehaald voor analyse. Helaas kan de biopsieprocedure pijnlijk zijn. Bovendien kunnen er complicaties optreden. Patiënten stellen ze dus liever uit, waardoor behandeling vertraging oploopt.

Wetenschappers van het King’s College London hebben daar wat op gevonden. Zij komen met een nieuwe diagnostische tool die de zo gehate biopsie moet gaan vervangen: een pleister met tientallen miljoenen nanonaalden. De uitvinding wordt beschreven in Nature Nanotechnology.

Lees ook:

Moleculaire ‘vingerafdrukken’

Het team onder leiding van Ciro Chiappini heeft 12 jaar lang aan het concept gewerkt. Het werkt als volgt. De pleister met nanonaalden wordt op het te meten weefsel geplakt. Die nanonaalden pikken vervolgens de zogenoemde moleculaire ‘vingerafdruk’ op van onder meer vetten, eiwitten en mRNA. Dat laatste materiaal gebruikt de cel om instructies van het DNA om te zetten in eiwitten.

Die moleculaire vingerafdrukken worden vervolgens uitgelezen met behulp van een techniek genaamd massaspectroscopie. Daarbij worden de moleculen in fragmenten gebroken om ze daarmee te kunnen identificeren.

Vervolgens gebruiken de onderzoekers AI om die geïdentificeerde stoffen en de hoeveelheden daarvan te analyseren. Het resultaat is een gedetailleerd rapport van het ziekteproces dat zich afspeelt in het gemeten weefsel.

Hersenoperatie

Chappini en collega’s testten de nanonaald-pleister bij menselijk hersenkankerweefsel (afkomstig uit biopten) en muizenhersenen. De nieuwe diagnostische tool bleek met succes in staat om kanker aan te tonen en ook in welk stadium de kanker was. Bovendien kon het ziekteproces én de behandeling worden gemonitord door de pleister meerdere malen in de loop der tijd op hetzelfde weefsel te plakken.

De procedure is volgens het team compleet pijnloos voor de patiënt. Bovendien wordt het weefsel niet beschadigd, wat de kans op complicaties flink verkleind. De onderzoekers denken dat de pleister vooral handig is tijdens een hersenoperatie. Zo kan de chirurg bijvoorbeeld precies zien hoe het kankerweefsel eraan toe is en snel – binnen twintig minuten is het rapport al beschikbaar – beslissen welk gedeelte moet worden weggesneden.

Verder kunnen de nanonaalden worden toegepast in verband, endoscopen en contactlenzen. Je zou dan dus ook wonden, het maagdarmkanaal of de ogen kunnen bekijken. Dat is een heel stuk fijner dan van deze gebieden een traditioneel biopt te nemen.

Bronnen: Nature Nanotechnology, King’s College London via EurekAlert!