‘Nieuwe microscoop maakt einde aan biopsies’

In plaats van een stukje weefsel weg te snijden, kunnen dokters met deze microscoop straks direct naar onze organen kijken.

Een biopsie (het wegsnijden van weefsel voor medisch onderzoek) is al vele jaren de normale gang van zaken. Bij deze ingreep verwijdert de dokter een groepje cellen van bijvoorbeeld een tumor of ontstoken orgaan, om ze daarna goed onder de loep te nemen. Hieruit moet de arts concluderen of er iets mis is met de patiënt.

Ondanks dat de methode lang gebruikt wordt, zitten er wel haken en ogen aan. Zo kost de ingreep veel tijd en geld. Ook moeten artsen zich vaak afvragen of het wel veilig is om ergens in te snijden. Dit speelt zeker een rol als de knobbel op een gevoelige plek ligt, zoals de ruggengraat. Biomedische ingenieurs van de Columbia University School of Engineering and Applied Sciences denken dat het makkelijker kan. Ze ontwikkelden een microscoop die in real-time weefsels in 3D laat zien, zo schrijft het team in Nature Biomedical Engineering.

MediSCAPE

MediSCAPE, zoals de nieuwe microscoop heet, is in staat om menselijk weefsel direct in beeld te brengen zonder dat daarvoor in de patiënt gesneden hoeft te worden. Dit doet de microscoop door direct een bundel licht van een verschillende specifieke golflengten op een orgaan los te laten, wat vervolgens terug in de lens gekaatst wordt. Dit wordt bijvoorbeeld met infraroodlicht gedaan. Artsen kunnen zo meteen inzicht krijgen in hoe cellen eruitzien en hoe ze zich in het lichaam gedragen. Daar komt nog bij dat, door vanuit verschillende hoeken naar dezelfde plek te kijken, de microscoop een 3D-beeld van het weefsel of orgaan vormt.

Dit is niet de eerste microscoop die kan zien wat zich onder onze huid afspeelt. Er bestaan tegenwoordig al kijkers die menselijk weefsel tijdens de operatie in beeld kunnen brengen. Deze zijn wel gelimiteerd: ze geven slechts een 2D-beeld. Ook is het vaak nodig om een fluorescente oplossing bij de patiënt in te spuiten, zodat bijvoorbeeld kwaadaardige cellen zichtbaar worden op de scan. Dit is weer een extra stap, die ook meer tijd en geld kost.

Transplantatie

Het team hoopt dat MediSCAPE deze beperkingen achterwege laat. Zo zijn de onderzoekers erin geslaagd om met hun nieuwe microscoop nierkankercellen te herkennen met dezelfde precisie als gebruikelijke methodes, zoals biopsies. Ook kan de uitvinding ervoor zorgen dat een orgaan sneller wordt getransplanteerd. Nu worden veel goede organen afgekeurd omdat de beoordeling voor de transplantatie te lang duurt. Erachter komen of er niets aan de donororganen mankeert, kan veel tijd in beslag nemen. Met MediSCAPE kunnen artsen in een korte tijd een goede 3D-scan van het orgaan maken. Wel staat de technologie nog in de kinderschoenen. Het zal dus nog even duren voordat je het in de operatiekamer tegenkomt.

