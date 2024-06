Wetenschappers maken hoorns van neushoorns radioactief

Om neushoorns te beschermen tegen stroperij hebben wetenschappers radioactief materiaal in hun hoorns geïnjecteerd.

Wetenschappers in Zuid-Afrika hebben dinsdag de hoorns van twintig levende neushoorns geïnjecteerd met radioactief materiaal. Het is de laatste testfase van het Rhisotope Project, bedoeld om neushoorns te beschermen tegen stroperij.

“In Zuid-Afrika wordt er elke 20 uur een neushoorn gedood om zijn hoorn”, vertelt James Larkin, een van de betrokken wetenschappers. “Die hoorns worden vervolgens over de hele wereld verscheept en gebruikt in traditionele medicijnen of als statussymbool. Dit heeft ertoe geleid dat hoorns momenteel de meest waardevolle handelswaar zijn op de zwarte markt, met een hogere waarde dan goud, platina, diamanten en cocaïne.”

Moelijker te smokkelen

Door radioactieve isotopen in de hoorns te injecteren willen de wetenschappers ze minder waardevol maken. Hoewel uit eerdere tests is gebleken dat de straling uit de hoorn voor de neushoorn zelf niet gevaarlijk is, is het voor menselijke consumptie wel giftig.

Maar het grootste voordeel is dat de radioactieve hoorns veel makkelijker te detecteren zijn bij internationale grensovergangen. De meeste vliegvelden, havens, en landovergangen beschikken namelijk al over scanners die illegale radioactieve materialen kunnen herkennen.

Zo hopen de wetenschappers dat meer gesmokkelde hoorns worden onderschept, smokkelroutes worden blootgelegd en smokkelaars met meer succes kunnen worden vervolgd.



Misschien ook bij olifanten

Het inbrengen van het radioactieve materiaal werd samengedaan met dierenartsen. Tijdens de procedure werden de neushoorns in slaap gebracht, ze voelden er daardoor niks van.

Tijdens deze laatste testfase houden de wetenschappers de neushoorns nauwlettend in de gaten om te bevestigen dat de ingreep geen nadelige effecten heeft voor de dieren, eerdere tests gaven daar geen aanwijzingen voor.

Als de methode succesvol blijkt, willen ze het Rhisotope Project uitbreiden naar andere diersoorten, zoals olifanten en schubdieren.

Volgens de Zuid-Afrikaanse overheid zijn er 499 neushoorns gedood in Zuid-Afrika in 2023, dat is 11 procent meer dan in 2022. Naar schatting zijn er nog 16.800 witte neushoorns en 6500 zwarte neushoorns op aarde. Ruwweg 80 procent van de witte neushoorns en 30 procent van de zwarte neushoorns leven in Zuid-Afrika

Bronnen: University of the Witwatersrand, ScienceAlert