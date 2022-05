Nieuw meer onder Antarctica-ijs ontdekt

Maak kennis met Lake Snow Eagle, een subglaciaal meer dat wetenschappers kan helpen om de geschiedenis van Antarctica beter te begrijpen.

Onder een ruim vier kilometer dikke ijskap op Antarctica bevindt zich het Vostokmeer. Met een lengte van 250 kilometer en een breedte van 50 kilometer mag het zich het grootste subglaciale meer van Antarctica noemen. De gemiddelde temperatuur van het water is ongeveer -3 graden Celsius, maar het blijft vloeibaar door de hoge druk van het bovenliggende ijs.

Zo groot als het Vostokmeer, is het onlangs ontdekte Lake Snow Eagle niet. Maar met afmetingen van 48 kilometer bij 14 kilometer kunnen we het ook zeker niet klein noemen. En de bodem van het 198 meter diepe meer herbergt mogelijk informatie over de geschiedenis van Antarctica.

Ontstaan ijskap

Wetenschappers van de University of Texas, Austin spotten Lake Snow Eagle onder ’s werelds grootste ijskap, de Oost-Antarctische ijskap. Dit lukte ze onder meer met radarapparatuur – in tegenstelling tot ijs kaatst radar wel op water terug. “Ik maakte letterlijk een sprongetje toen we de heldere radarreflectie van het meer zagen”, zegt onderzoeksleider Shuai Yan in een persbericht.

Lake Snow Eagle ligt ruim 3 kilometer onder de ijskap, in Princess Elizabeth Land – een eiland een paar honderd kilometer van de kust. De onderzoekers denken dat zich in de 300 meter diepe bodem sedimenten bevinden die ouder zijn dan de Oost-Antarctische ijskap. Deze gesteentelagen kunnen ons dan waarschijnlijk ook meer vertellen over het ontstaan van deze ijsmassa, 34 miljoen jaar geleden.

Bovendien kan het informatie geven over de staat van Antarctica voordat het gebied bevroor, en hoe klimaatverandering de ijskap en zijn omgeving heeft veranderd en nog altijd kan beïnvloeden.

Fantaseren

“Een verrassende vondst, maar ook weer niet”, zegt aardwetenschapper Peter Bijl, werkzaam bij de Universiteit Utrecht. “Het is natuurlijk een spannende plek waar nooit iemand komt, maar daarnaast weten we echt helemaal niets van wat zich onder het ijs allemaal bevindt. Het is echt terra incognita, dus elke nieuwe studie levert direct nieuwe inzichten op.”

Bijl kijkt uit naar vervolgstudies. “We weten pas hoe oud het sediment echt is wanneer er een boorkern in gezet wordt, en het sediment omhoog wordt gehaald.” Een beetje fantaseren doet hij al: “Misschien zien we wel stuifmeelkorrels in dat sediment die laten zien wat de vegetatie was op Antarctica van toen de ijskap er nog niet lag, in de superwarme broeikaswereld van het Eoceen bijvoorbeeld.” Kortom: spannende ontwikkelingen.

Bronnen: Geology, University of Texas – Austin via EurekAlert!

Beeld: Shuai Yan/UT Jackson School of Geosciences