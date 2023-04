‘Hiermee begrijpen we straks de werking van het brein beter’

Nederland krijgt ’s werelds gevoeligste MRI-scanner. Tom Scheenen, hoogleraar biomedische magnetische resonantie aan de Radboud Universiteit, maakt deel uit van het consortium dat deze nieuwe scanner ontwikkelt.

Tom Scheenen

Wat wordt er nu precies gebouwd?

“Binnen het zogeheten DYNAMIC-consortium ontwikkelen verschillende onderzoekers, onder leiding van David Norris, de gevoeligste MRI-scanner ter wereld. Die komt te staan op het terrein van het Radboudumc en de Radboud Universiteit in Nijmegen, maar zal beschikbaar zijn voor alle wetenschappers in Nederland.”

Waarin onderscheidt deze scanner zich?

“Een heel belangrijk verschil zit hem in de supergeleider die we gaan gebruiken in de magneet, die een erg hoge veldsterkte van 14 tesla haalbaar maakt. Ter vergelijking: de magneten in de huidige MRI-scanners in ziekenhuizen hebben een sterkte tussen de 1,5 en 3 tesla.”

Wat kunnen wetenschappers daarmee?

“De MRI-scanner kan in ongeëvenaard detail kijken naar de ‘zachte’ anatomie van het menselijk lichaam, dus naar organen en spieren. In de hersenen betekent dat bijvoorbeeld dat we de verschillende lagen in de grijze stof (de plek waar informatie wordt verwerkt, red.) van elkaar kunnen onderscheiden, en kunnen bekijken welke van deze lagen in welke volgorde met elkaar communiceren bij bepaalde taken als beweging, spraak, horen enzovoorts. Zo begrijpen we de werking van de hersenen beter.”

Wat zijn de vervolgstappen?

“Nu gaan de opdrachten uit naar de bedrijven die de onderdelen maken van het nieuwe systeem. En uiteraard gaan we zorgen dat het systeem goed gehuisvest wordt, zodat over drie jaar de nieuwe MRI-scanner in een passend gebouw in gebruik kan worden genomen.”

Beeld: ER Productions Limited/Getty Images