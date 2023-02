MRI-scanner laat vuurwapen afgaan

De Braziliaan die het vuurwapen bij zich draagt, wordt in zijn buik geraakt en komt te overlijden.

Piercings, kettingen, of riemen met een grote, zilveren gesp: tijdens het ondergaan van een MRI-scan mag je het allemaal niet dragen. Voor je eigen veiligheid, want het apparaat trekt metalen voorwerpen naar zich toe. Met soms desastreuze gevolgen, zo bewijst een bizar ongeluk waarbij een 40-jarige Braziliaanse advocaat om het leven komt maar weer eens.

Begeleider

Het incident vindt plaats op 16 januari terwijl Leandro Mathias de Novaes zijn moeder begeleidt in het Laboratorio Cura-ziekenhuis in São Paulo. Hij loopt met haar de kamer in waar de MRI-scanner staat. Maar wat het personeel van het ziekenhuis niet weet, is dat de Braziliaan een vuurwapen op zak heeft. Dit terwijl wel van tevoren is vermeld dat metalen voorwerpen buiten de kamer moeten blijven, zo verklaart een woordvoerder van het ziekenhuis aan de Britse krant The Telegraph.

Het MRI-apparaat trekt het wapen vervolgens onder zijn broekband vandaan, en het gaat af. De kogel komt in de buik van De Novaes terecht, waarna de man met spoed naar een ander ziekenhuis wordt afgevoerd. Daar overlijdt hij uiteindelijk op 6 februari.

Tegengestelde draairichtingen

Een MRI-scanner gebruikt sterke magneten en elektromagnetische straling om afbeeldingen te maken, op basis van de waterstofatomen in ons lichaam. In de kern van een waterstofatoom draait één proton in willekeurige banen rond. Onder invloed van de zogenoemde statische magneet in de scanner gaan de protonen in de waterstofatomen rond dezelfde as draaien: ongeveer de helft in de richting van het magnetisch veld en de andere helft ertegenin. Bijna elk proton heeft een ‘maatje’ die de tegenovergestelde kant op draait.

Bijna, want ongeveer 9 op de 2 miljoen protonen hebben geen maatje en daar richt de MRI-scanner zich op. Als die namelijk met behulp van een radiofrequentiespoel (RF-spoel) worden ‘bestookt’ met elektromagnetische straling, absorberen ze die energie en gaan ze de andere kant op draaien. Zodra de spoel wordt uitgeschakeld, geven ze die energie weer af in de vorm van elektromagnetische straling en keren terug naar hun oorspronkelijke draairichting. De RF-spoel kan vervolgens die vrijgekomen straling opvangen.

Aangezien de hoeveelheid water in de verschillende delen van ons lichaam anders is, kan de scanner op basis van de afgegeven straling bepalen om welke soort weefsel het gaat en zo een beeld opbouwen. Een prachtige geneeskunde-tool, alleen trekken de sterke magneten dus ook metalen voorwerpen zoals vuurwapens naar zich toe. Waarom het wapen van De Novaes ook afging, is nog niet helemaal duidelijk.

Politieagent

In 2002 werd een vergelijkbaar incident gemeld in het vakblad American Journal of Roentgenology. Een politieagent plaatste toen buiten werktijd zijn wapen op een kast die op een meter afstand van een MRI-apparaat stond. Nog voordat het vuurwapen op het kastje lag, werd het naar de scanner toe getrokken en vuurde een kogel af. Deze man kon het incident overigens wel navertellen: de kogel raakte een muur.

