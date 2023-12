Nu in de winkel: KIJK 1/2024

Hoewel de jaarwisseling nog moet komen, ligt het eerste nummer van 2024 nu al in de schappen. Dit lees je allemaal in de nieuwe KIJK.

Met huid en haar | KIJK Kort

Pasgeboren wormsalamanders nemen de term ‘huidhonger’ wel erg letterlijk: na de geboorte voeden ze zich met hun moeders vel. En meer wonderlijk nieuws.

Kampioenen

Heel Nederland mocht weer stemmen op het beste tech-idee van eigen bodem, en een kritische jury velde een oordeel. Dit zijn de publieks- en jurywinnaar van 2023.

Andere werelden | In 5 minuten

In 1995 ontdekten astronomen de eerste planeet buiten ons zonnestelsel. Inmiddels staat de teller op ruim vijfduizend exoplaneten. Je leest er alles over in deze rubriek.

Herrezen

Door aardopwarming én nieuwsgierige wetenschappers worden bevroren bacteriën, wormen en virussen nu tot leven gewekt. Is dat gevaarlijk?

Surrogaatsneeuw

De hoeveelheid sneeuw die jaarlijks valt, neemt af. Dat brengt skigebieden in de problemen, tenzij ze een van deze alternatieve sneeuwmethodes omarmen.

Micromania | In beeld

Turend door de lens van een microscoop gaat er een wereld voor je open, zo bewijzen deze foto’s van de Nikon Small World-competitie.

Gekraakt | Interview

In 1993 richtten Nederlandse hackers de sympathieke internetprovider XS4ALL op. Maarten Reijnders schreef er een boek over.

Duistere brij | Far out

Amerikaanse sterrenkundigen berekenden wat er gebeurt als donkere materiedeeltjes samenklonteren tot donkere atomen.

Forever young

De mensheid zoekt al eeuwen naar manieren om langer te leven. Wat werkt wel en wat niet? En hoe zorg je er zelf voor dat je zo lang mogelijk meegaat?

Van Pangea naar B

Over 250 miljoen jaar zullen de continenten weer tegen elkaar geschoven zijn. Dan ziet de wereld zoals we hem nu kennen er heel anders uit.

Pleurmaker deluxe | Tech-Toys

Een koffiezetapparaat dat weet wat voor soort melk er wordt gebruikt en daar temperatuur, luchtdruk en stoomsnelheid op afstemt. En meer chique snuisterijen in onze gadgetrubriek.

IJzeren Dame | Wereldprojecten

In het rijtje van moderne wereldwonderen mag de Eiffeltoren niet ontbreken. Hoe kwam dit imposante bouwwerk tot stand?

Mijnenveger | Coververhaal

Hoe steken troepen veilig een mijnenveld over? De pantsergenie is daarin gespecialiseerd. KIJK ging mee tijdens een oefening.

Durf te vragen | KIJK Antwoordt

Kunnen we kernafval naar de zon schieten? Hoe ongezond is kerst? Helpen vitaminepillen tegen de griep? Onze experts geven antwoord.

Aardse Aliens | Column

Octopussen zijn zulke vreemde dieren dat het sommige wetenschappers niet zou verbazen als ze uit de ruimte komen. Sensatiezucht van jewelste, aldus Ronald Veldhuizen.

