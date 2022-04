‘Ons doel is een kunstmatig kinderhart te bouwen’

Robots bestaan al lang niet meer enkel uit bouten en schroeven. Zo maakten biomechanici van de Harvard-universiteit onlangs een bot die zwemt met behulp van menselijke hartspiercellen. We spraken erover met het hoofd van het team, Kevin Kit Parker.

Kevin Kit Parker

Wat hebben jullie ontwikkeld?

“Samen met mijn team bouwde ik een model van een kleine robotvis die kan voortbewegen met behulp van menselijke hartspiercellen. Deze hartspiercellen hebben we ‘gekweekt’ uit stamcellen (cellen die in een vroeg stadium nog elke functie kunnen aannemen – red.).”

Hoe is de robotvis opgebouwd?

“De biohybride vis, zoals wij hem noemen, bestaat uit twee lagen hartspiercellen – een aan elke kant van de staartvin. Als een kant zich samentrekt, onder invloed van stroomstootjes, rekt de andere laag zich uit en vice versa – vergelijkbaar met de werking van onze biceps en triceps. Door deze beweging is de robotvis in staat om honderd dagen achter elkaar te zwemmen.”

Waarom hebben jullie de vis ontwikkeld?

“Ons laboratorium spitst zich voornamelijk toe op hartziektes bij kinderen. Ons doel is om ooit een kunstmatig hart te bouwen, voor jonge mensen waarbij dit orgaan een afwijking vertoont. Door marien leven na te bouwen met hartspiercellen, leren we meer over de pompende werking van het orgaan.”

Welke vervolgstappen willen jullie zetten?

“In het verleden hebben we al een kwal met hartspiercellen gemaakt en een pijlstaartrog die kon zwemmen als we hem beschenen. Nu was de vis aan de beurt. We denken na over welke complexere organismen die in de zee leven we nog meer kunnen nabootsen. Hierbij willen we uiteraard weer de hartspiercellen gebruiken als bouwblokken.”

Dit korte interview is ook te vinden in KIJK 5/2022, hier te bestellen.

Beeld: Michael Rosnach, Disease Biophysics Group | Harvard University