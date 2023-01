Picture Perfect: besneeuwde bergen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: sneeuw in de Alpen.

Beelden van de Alpen deze zomer lieten een sneeuwbedekking zien die sinds 2001 nog nooit zo klein is geweest. Op 18 december namen de Sentinel-3 satellieten deze prachtige foto waar weer volop sneeuw op de bergtoppen is te zien. Wetenschappers zagen dat als een goed voorteken voor 2023.

Die hoop is echter snel verloren gegaan. Vorige week meldde de NOS dat de eerste januariweek warmterecords breekt in heel Europa – dus ook in de Alpen. De temperatuur ligt daar 10 tot 20 graden Celsius boven het gemiddelde voor deze periode. Niet alleen skiërs hebben hier last van; sneeuw is een belangrijke waterbron voor menselijk gebruik, landbouw en de industrie in de regio.

Klimaatverandering bijhouden

De Copernicus Sentinel-3-missie maakt gebruik van twee satellieten die de oceanen, het land, het ijs en de atmosfeer monitoren om klimaatverandering te bestuderen. Dit doen ze door de temperatuur en kleur van zeewater en de hoogte van de zeespiegel te meten. Ze registreren ook de dikte van ijskappen, de oppervlakte van beboste gebieden en de waterstand in rivieren en meren.

De eerste satelliet van het Sentinel-3-paar is in 2016 gelanceerd.

Bron: ESA, Sentinel, BBC, NOS

Beeld: Contains modified Copernicus Sentinel data (2022), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO