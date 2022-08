Picture Perfect: Sauron, is that you?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het Brockenspook van Barcelona.

Elk jaar houdt de Britse Royal Meteorological Society een fotowedstrijd: de Weather Photographer of the Year. Onlangs gaf het instituut een shortlist vrij waar je op kunt stemmen. Met weerfenomenen zoals Etruskische zonsondergangen, dubbele regenbogen en luchtspiegelingen is dat geen makkelijke klus. Toch springt deze foto er voor ons uit.

Lees ook:

Sauron het Brockenspook

Dit spookachtige beeld is een zogeheten Brockenspook, genoemd naar een berg in Duitsland waar het verschijnsel voor het eerst is waargenomen. Een Brockenspook is een uitvergrote schaduw van een waarnemer die op een wolk of mist wordt geworpen tegenover een felle lichtbron, meestal de zon. Het centrum van de schaduw bevindt zich altijd precies op het punt direct tegenover waar de waarnemer de lichtbron ziet. De regenboogringen rondom de silhouet ontstaan door breking, weerkaatsing en verstrooiing van waterdruppeltjes in wolken – of in dit geval in mist.

De Spaanse fotograaf Emili Vilamala Benito schoot de bijzondere plaat in de Sau-vallei van Barcelona (de provincie, niet de stad). Benito is bekend met het fenomeen en wachtte net zo lang tot ze zon laag genoeg stond om deze foto te kunnen schieten. Eigenlijk heeft de fotograaf een soort selfie genomen. Maar de plaat doet meer denken aan Sauron, de zwarte tovenaar uit de Lord of the Rings– en The Hobbit-films, die in het vlammende oog verschijnt.

Overigens kan de schaduw ook vallen op waterdruppels van verschillende afstanden, waardoor het reusachtige ‘spook’ lijkt te bewegen naarmate de wolken veranderen en verschuiven. Griezelig wel…

Bronnen: Royal Meteorological Society, IFLScience

Beeld: Emili Vilamala Benito, Royal Meteorological Society’s Weather Photographer Of The Year 2022