KIJK op de wereld: paradoxaal zout

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: kleurrijke vlakjes in Utah.

Dit soort kleurrijke vlakjes in Google Earth zijn vaak verdampingsbekkens waaruit zeewater verdampt, zodat er zout kan worden gewonnen. Maar dit is de Amerikaanse staat Utah, een heel eind van zee. Hier is dan ook net wat anders aan de hand. Deze blauwe ‘vijvers’ horen bij de Moab Potash Mine.

Megavoorraad

In de mijn wordt potas gewonnen, een zoutmengsel van voornamelijk kaliumcarbonaat dat wordt gebruikt als meststof, strooizout en als basis voor glas en zeep. De potas werd aanvankelijk door mijnwerkers naar boven gehaald, maar na een explosie in 1963 waarbij 18 kompels overleden, werd besloten om de winning anders te doen.

Tegenwoordig wordt water uit de nabijgelegen Coloradorivier in de mijn gepompt zodat de zouten hierin kunnen oplossen. Daarna wordt het mengsel weer omhoog gehaald en naar de verdampingsbekkens geleid. Voorlopig kunnen ze hier nog wel even vooruit, want onder het Paradox Basin, waarin de Moab-mijn ligt, zit een lekker voorraadje van naar schatting 1,8 miljard ton potas.

Beeld: Google Earth