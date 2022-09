Picture Perfect: pollenparty

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een dotterbloemoermot op een boterbloem.

In pas zijn derde jaar is de Nature TTL Photographer of the Year-competitite uitgegroeid tot een indrukwekkende natuurfotowedstrijd. Nature TTL werd in 2014 opgericht door wildlifefotograaf Will Nichols en is een gratis online bron en community voor natuurfotografen. De fotowedstrijd, die in 2020 van start ging, omvat acht categorieën: Animal Behavior, Camera Traps, Landscapes, Small World, The Night Sky, Underwater, Urban Wildlife, en Wild Portraits.

Ons oog viel meteen op een foto die ‘slechts’ een runner-up is in de categorie Small World. De Britse fotograaf Tim Crabb positioneerde zijn lens voor een dotterbloemoermot die op een boterbloempje zit. Terwijl de nachtvlinder zich tegoed doet aan het nectar van de kruipende boterbloem, blijft er tussen de haartjes op zijn lijf pollen hangen. Door de juiste lens te gebruiken, ziet het stuifmeel er niet stoffig uit, maar is het net alsof de dotterbloemoermot bedekt is met duizenden gouden balletjes.

De dotterbloemoermot (Micropterix calthella) bedekt met pollen. © Tim Crabb

Bron: Nature TTL

Beeld: Tim Crabb