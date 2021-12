Picture perfect: een bijzonder sesamzaadje

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een bijzondere foto van een embryo.

In de 3D Atlas of Human Embryology van het AMC kun je zien hoe embryo’s er van buiten én binnen uitzien. Al sinds 2009 werken maar liefst 75 mensen aan deze digitale atlas. De deskundigen gebruikten hiervoor 34 menselijke embryo’s die ze in 15.000 dunne stukken ontleedden. Iedere snede is gedigitaliseerd en weer samengevoegd door een computerprogramma. Het resultaat is een interactieve 3D-pdf, waarmee je de embryo’s van alle kanten kunt bewonderen.

Dat is al een prestatie an sich, maar de foto’s van vandaag zijn echte recordbrekers. Voor het eerst is een menselijke embryo van zes weken in 3D vastgelegd tijdens de zwangerschap. De onderzoekers, Bernadette de Bakker en Yousif Dawood, hebben een Micro-CT scanner voor deze afbeelding gebruikt. De embryo is namelijk nog maar 3 millimeter, ongeveer de grootte van een sesamzaadje. Dankzij deze innovatieve technologie kunnen we in hoge resolutie zien hoe het kleine pitje er in de buik van de moeder bij ligt.

Op de bovenstaande afbeelding zie je in het Engels aangegeven naar welke onderdelen van het embryo we kijken. We zien dat het wezentje al is uitgerust met een hartbuis (heart tube) en de voorhersenen (prosencephalon). Umbilical veins & arteries betekent de aders van de navelstreng. Aan het lijfje van het embryo zit de dooierzak (yolk sac) bevestigd, dat het voorziet van voedingsstoffen in de eerste paar weken.

Bronnen: 3D Atlas of Human Embryology

Beeld: 3D Atlas of Human Embryology