Picture Perfect: koekje van eigen deeg

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een teek die een teek bijt.

Wie vaak een boswandeling maakt, heeft deze nare beestjes misschien weleens op zijn of haar huid aangetroffen. Niet alleen bijten teken zich op vervelende plekken vast, ze kunnen ook ziektes overdragen. Deze foto biedt een lichte troost voor wandelaars. De parasieten worden zelf ook geregeld door de parasieten lastig gevallen.

De foto laat een vrouwelijke teek zien die van een eekhoorn verwijderd is. Met een microscoop zagen wetenschappers dat een mannelijke teek zich onder het vrouwtje had vastgebeten, en zo een deel van de maaltijd pikte. Ook zijn er littekens te zien op het onderlichaam van het vrouwtje. Dit is dus niet de eerste keer dat deze parasiet een koekje van eigen deeg te verduren krijgt.

Bron: Entomology Today

Beeld: Journal of Medical Entomology