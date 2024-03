Picture Perfect: nieuwe bijensoorten lossen decennia oud mysterie op

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: nieuwe bijensoorten.

In 1934 verzamelde een student tijdens een expeditie op de Tuamotuarchipel in Frans-Polynesië drie kleine bijen van slechts 4 millimeter lang. Ze kwamen terecht in de collectie van het Bernice Pauahi Bishop Museum in Honolulu (Hawaii). Toen een bijenspecialist in 1965 de exemplaren onderzocht, beschreef hij ze als een nieuwe soort voor de wetenschap: Hylaeus tuamotuensis.

Dat riep gelijk een mysterie in het leven: hoe had deze kleine bijensoort Frans-Polynesië bereikt? De dichtstbijzijnde bekende verwanten leefden in Australië, Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland, allemaal meer dan 3000 kilometer ten westen van de Tuamotuarchipel.

Nu, 59 jaar later, is dat bijenmysterie eindelijk opgelost in een studie in het vakblad Ecology and Evolution.

Eilandhoppen

Biologen hebben acht nieuwe verwanten van Hylaeus tuamotuensis gevonden op eilanden in de Grote Oceaan, waarvan de meeste in Fiji. Hoewel daar al eerder is gezocht naar leden van het Hylaeus-geslacht, zijn ze nooit eerder gevonden. Dat komt doordat biologen zochten in de buurt van bloemen die laag bij de grond groeien, deze acht soorten zijn juist hoog in de bomen aangetroffen.

Er liggen honderden eilanden tussen Fiji en Frans-Polynesië, bijvoorbeeld Tonga en Samoa. Nu wetenschappers weten dat ze hoog in bomen moeten zoeken, verwachten ze op die eilanden nog meer nieuwe soorten te vinden.

Het is onbekend hoever de kleine bijen kunnen vliegen, maar waarschijnlijk slechts enkele kilometers. Hoe ze dan van eiland naar eiland zijn gehopt om uiteindelijk in Frans-Polynesië terecht te komen?

De onderzoekers van de nieuwe studie hebben een theorie: de meeste van deze bijen nestelen zich in hout, waarschijnlijk zijn ze daarin van het ene eiland naar het andere gedreven. In die regio komen namelijk regelmatig tropische cyclonen voor die massa’s plantenmateriaal de zee in smijten.

Bronnen: Ecology and Evolution, Frontiers via Phys.org