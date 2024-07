Picture Perfect: alienwereld of de Sahara?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: ‘Land of Terror’.

Deze plaat zou zo kunnen hangen in een museum voor abstracte kunst óf kunnen doorgaan als een foto van een alienwereld. In werkelijkheid kijken we hier naar een satellietfoto van Tanezrouft, een stukje Sahara rond de grens tussen Algerije en Mali.

Deze regio is een van de droogste delen van de Sahara, jaarlijks valt er minder dan 5 milliliter regen (ter vergelijking: in Nederland valt er gemiddeld 853 milliliter regen per jaar). Doordat het er ook nog eens bloedheet is, zomers is het er geregeld warmer dan 50 graden Celsius, is er bijna geen leven te vinden. Deze extreme omstandigheden hebben Tanezrouft de bijnaam ‘Land of Terror’ opgeleverd, het doorkruisen van de woestijn is dan ook levensgevaarlijk.

Vanaf de aarde ziet Tanezrouft er niet overal even mooi uit… Beeld: Albert Backer, CC BY-SA 3.0.

Tanezrouft was ooit rijk aan water

De regio wordt al duizenden jaren regelmatig geteisterd door zandstormen. In sommige regio’s is het zand dan ook volledig weggewaaid en zijn de onderliggende geplooide gesteentelagen uit het Paleozoïcum (541 miljoen tot 252 miljoen jaar geleden) zichtbaar geworden.

Tanezrouft is rijk aan ook kloven die tot wel 500 meter diep zijn. Op de bodem daarvan liggen zandvlaktes, die er vanuit de ruimte groen uitzien. Terwijl de regio nu extreem droog is, verraden die zoutvlaktes dat water ooit een belangrijke rol heeft gespeeld in het vormen van deze regio. Het water is inmiddels verdampt, maar het zout is achtergebleven.

NASA’s Landsat 8-satelliet schoot deze foto van Tanezrouft op 22 oktober 2017. De observatiesatelliet zweeft 705 kilometer boven de aarde.

Bron: NASA

Beeld: NASA