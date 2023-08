Picture Perfect: zombiespin

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: deze geparasiteerde spin barst uit z’n voegen.

Als deze foto iets verkondigt dan is het wel dat zelfs de grootste wezens verslagen kunnen worden door het allerkleinste. In dit geval is dat een reusachtige spin (soort onbekend) die het loodje heeft gelegd nadat een parasitaire schimmel zijn intrek in hem heeft genomen. De foto, gemaakt door evolutiebioloog Roberto García-Roa, werd tweede in de categorie ‘Planten en schimmels’ van de jaarlijkse BMC Ecology and Evolution-fotowedstrijd.

Zombieschimmels

“Hoewel het niet ongewoon is om in het wild insecten tegen te komen die geparasiteerd worden door ‘zombieschimmels’, is het een zeldzaamheid om grote spinnen te zien bezwijken onder deze veroveraars,” zegt evolutiebioloog Roberto García-Roa, die de foto nam.

Van veel soorten schimmels is bekend dat ze spinnen parasiteren. De schimmel dringt bij zijn doelwit naar binnen, neemt het centrale zenuwstelsel over en dirigeert het ongelukkige beestje vervolgens naar zijn laatste rustplaats: daar waar de schimmel het beste gedijt. De meeste soorten behoren tot de families Cordycipitaceae en Ophiocordycipitaceae, ‘zombieschimmels’ bijgenaamd.

Bronnen: BMC Ecology and Evolution, Live Science

Beeld: Roberto García-Roa/BMC Ecology and Evolution