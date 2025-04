Pitaja? Een kind van 15 maanden snapt wat je bedoelt

Peuters van 15 maanden kunnen uit de context van een gesprek opmaken wat een nieuw woord betekent, zo suggereren deze onderzoekers.

Wanneer volwassenen tijdens een gesprek een onbekend woord horen, kunnen ze uit de rest van het gesprek afleiden wat het nieuwe woord ongeveer zal betekenen. Hoewel hun taalkunsten nog beperkt zijn, lukt het vijftien maanden oude kinderen ook al om een beeld te krijgen van een nieuw woord, op basis van de context van een gesprekje. Zo zou blijken uit een nieuwe studie.

Kijk, een appel

Appel, peer, pak wc-papier: waarschijnlijk zie je nu na elkaar een appel, een peer en een pak wc-papier voor je. Wanneer we nieuwe woorden leren, bij Spaanse les bijvoorbeeld, draaien we het vaak om. Je ziet een plaatje van een appel en daar staat het Spaanse woord voor appel bij. Of de leraar zegt: manzana.

Op dezelfde manier leren ouders hun kinderen nieuwe woorden. Door samen een boekje te lezen en plaatjes aan te wijzen, of doordat je nu eenmaal allerlei voorwerpen tegenkomt gedurende de dag en daarover praat. De studie zou nu uitwijzen dat kinderen van vijftien maanden ook een idee van de betekenis van een nieuw woord kunnen krijgen, zonder voorwerp te zien.

Zoek de pitaja

In het onderzoek keken de kinderen naar een video. Een medewerker liet voorwerpen zien die ze kenden, en zei bijvoorbeeld: ‘Kijk, een appel.’ Zo ging het ook met een sinaasappel en een banaan. Vervolgens zei de onderzoeker: ‘Kijk, een pitaja.’ Alleen was deze vrucht (ook wel drakenvrucht genoemd) niet te zien.

Vervolgens moesten de baby’s kiezen. Ze zagen links een plaatje van een pitaja en rechts zagen ze een kruk. Software hield intussen de oogbewegingen van de kinderen bij. Wat was volgens hen de pitaja? De kinderen keken langer naar de vrucht dan naar de kruk wanneer het woord werd genoemd. Ze hadden door dat een pitaja ook een vrucht moest zijn, concluderen de onderzoekers.

Verwarrende sokken

Wanneer de kinderen bijvoorbeeld een appel, een sok en een paard te zien kregen, hadden ze geen idee waar ze moesten kijken voor de pitaja. Het laat zien dat ze, net als volwassenen, in staat zijn om op basis van de context alvast een beeld te vormen van een woord dat ze niet kennen.

Kinderen die pas 12 maanden oud waren, deden hetzelfde experiment. Omdat zij minder woorden kennen, kregen ze wel eerst een training van een week om woorden als ‘appel’, ‘sinaasappel’ en ‘banaan’ te leren. Vervolgens kwam de test. Ze hadden geen flauw idee wat ze met een raar woord als ‘pitaja’ aan moesten.

Bron: PLOS One, Northwestern University

Beeld: Allec Gomes/Unsplash