Paleontologen vinden ’s werelds eerste pootafdrukken van dinosaurus met knotsstaart

Voor het eerst vinden wetenschappers pootafdrukken van een ankylosauride, een gepantserde dino met een knotsstaart.

Naast de bekende Tyrannosaurus rex, Brachiosaurus of Triceratops herkennen dinofanaten de ankylosauride misschien ook wel. Dit is een dinosauriër met een gepantserd uiterlijk en het meest typisch: een knotsstaart. Nu hebben paleontologen voor het eerst pootafdrukken van een ankylosauride gevonden. Hierover schrijven ze in Journal of Vertebrate Paleontology.

Ontbrekend bewijs

De zetter van de gevonden pootafdrukken behoort tot een groep genaamd Ankylosauridea. Samen met de groep Nodosauridae vormt die de overkoepelende groep Ankylosauria. In Noord-Amerika waren al veel pootafdrukken van nodosauriden gevonden, maar nog niet van ankylosauriden. Tot nu.

Paleontologen hebben in Canada namelijk 100 miljoen jaar oude pootafdrukken gevonden die wel van een ankylosauride zijn. Dat herkenden ze aan het aantal tenen, de afdruk had er namelijk maar drie. Dat is kenmerkend voor ankylosauriden – nodosauriden hadden meestal vier tenen per poot.

Hoewel er eerder al fossielen waren gevonden van ankylosauriden in Noord-Amerika, zijn er geen botten gevonden uit de periode van 100 tot 84 miljoen jaar geleden. Sommige wetenschappers speculeerden daarom dat de dino’s rond die tijd uit het continent waren verdwenen.

Deze pootafdrukken bewijzen nu het tegendeel, ze stampten er wel degelijk nog rond. Het zijn bovendien de eerste ankylosauride-afdrukken die ooit zijn gevonden.

Omgevallen hagedis met knots

Paleontologen geven dinosporen vaak een naam, en het huidige team noemde deze afdrukken Ruopodosaurus clava. Dat betekent letterlijk ‘omgevallen hagedis met knots’.

Ook al weten de paleontologen niet precies hoe de dino eruitzag, kunnen ze wel het een en ander herleiden. Ze speculeren bijvoorbeeld dat hij vijf tot zes meter lang was en een erg stekelig en gepantserd lichaam had. Ook was de dino waarschijnlijk eigenaar van een knotsstaart, net als de beroemde Ankylosaurus (zie hieronder).

Dit is hoe een Ankylosaurus er vermoedelijk uitzag. Beeld: Emily Willoughby/Wikimedia.

Bronnen: Journal of Vertebrate Paleontology, EurekAlert!