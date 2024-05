Rauwe melk populair na ontdekking vogelgriep in koeien

De verkoop van rauwe melk is gestegen in de VS. Dit terwijl er onlangs stukjes van het vogelgriepvirus in koeienmelk zijn aangetroffen.

Eind maart bevestigden de Verenigde Staten dat een aantal melkkoeien besmet is geraakt met het vogelgriepvirus (H5N1). Inmiddels, zo meldt EenVandaag deze week, gaat het om tientallen koeien in negen Amerikaanse staten. In de melk van deze dieren hebben wetenschappers ook stukjes van het virus gevonden; een paar boerderijkatten zijn overleden na het drinken ervan.

Wetenschappers waarschuwen consumenten dan ook om geen ongepasteuriseerde melk naar achteren te klokken. Desondanks is de wekelijkse verkoop van rauwe melk sinds eind maart met 21 procent gestegen, zo blijkt uit nieuwe data van marktonderzoeksbureau NielsenIQ die PBS Newshour onlangs naar buiten bracht.

Russische roulette

Influencers op Instagram en TikTok claimen dat het drinken van rauwe melk gezondheidsvoordelen met zich meebrengt; wetenschappers geven aan dat dit niet klopt. Alex O’Brien, veiligheids- en kwaliteitscoördinator van het Center for Dairy Research, vergelijkt het nuttigen van ongepasteuriseerde melk zelfs met Russische roulette. Hoe vaker mensen het drinken, hoe groter de kans dat ze er ziek van worden.

Maar volgens de cijfers van NielsenIQ weerhoudt dit consumenten er niet van de rauwe melk te kopen. Mark McAfee, oprichter van het Raw Milk Institute in Californië, heeft Los Angeles Times zelfs laten weten dat zijn telefoon roodgloeiend staat met “klanten die vragen om H5N1-melk, om immuun voor het vogelgriepvirus te worden”. (In Californië is het virus overigens nog niet aangetroffen bij koeien.)

Virusverspreiding

Sinds 2003 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 889 mensen met het vogelgriepvirus geïdentificeerd – 463 stierven aan de gevolgen ervan. Er zijn nog geen gevallen bekend waarbij H5N1 van de ene persoon naar de andere is ‘overgesprongen’. Maar gezondheidsorganisaties zijn bang dat het virus zal muteren naarmate er meer personen mee in aanraking komen. En dan is de kans aanwezig dat er een versie van het virus komt dat zich wél gemakkelijk verspreid onder de mensen.

Bronnen: Gizmodo, Los Angeles Times, PBS

Beeld: Simon Skafar/Getty Images