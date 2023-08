Dit bot uit het dinotijdperk was waarschijnlijk van een Romeinse fossielenjager

Tekening van twee plesiosauriërs. Een wervel van dit zeereptiel was waarschijnlijk gevonden door een Romeinse fossielenjager. Beeld: Dmitry Bogdanov, CC BY 3.0.

Een wervel van een zeereptiel uit het dinotijdperk maakte waarschijnlijk deel uit van de collectie van een oude Romeinse fossielenverzamelaar

Ten noorden van de Engelse universiteitsstad Cambridge hebben archeologen Romeinse voorwerpen en dierenbotten gevonden. Een van de botten is een wervel van een plesiosauriër, een zeereptiel met lange nek dat zo’n 65 miljoen jaar geleden samen met de dinosauriërs is uitgestorven. Volgens de archeologen is de kans groot dat de botten zijn verzameld door een Romeinse fossielenliefhebber.



Romeinse collectie

De voorwerpen en fossielen kwamen aan het licht toen twee garages, die plaats moeten maken voor woningen, werden gesloopt. Dankzij de ondiepe funderingen van de garages zijn veel van de vondsten niet beschadigd en van goede kwaliteit.

Een eerste analyse van het gevonden aardewerk doet vermoeden dat de spullen stammen uit het midden van de tweede tot het einde van de vierde eeuw na Christus. Maar een later onderzoek moet dit nog bevestigen.

De vindplaats ligt in een gebied met veel Romeinse activiteit. De gevonden voorwerpen dragen bij aan de kennis over de Romeinse aanwezigheid rondom Cambridge.

Romeinen staan bekend als een van de vroegste fossielenjagers. En omdat er meerdere botten zijn aangetroffen, vermoeden de archeologen dat het hier gaat om een verzameling. Volgens Andrew Greef, senior projectmanager bij Oxford Archeology, is de wervel zelfs op sommige plekken versleten, wat erop wijst dat het bot in het verleden vaak is aangeraakt. “We hebben genoeg bewijs om aan te tonen dat de Romeinen deze botten hebben verzameld, maar je kunt natuurlijk niet weten wat ze dachten te hebben gevonden”, vertelde hij aan de BBC.

Bronnen: Cambridge Investment Partnership, BBC