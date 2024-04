Schedel van gigantisch zeemonster breekt wereldrecord

De schedel van een prehistorisch zeemonster die vorig jaar is gevonden aan de Engelse kust, staat sinds kort in de boeken van Guinness World Records.

In december 2023 is aan de Engelse zuidkust een schedel van een enorm zeereptiel opgegraven dat zo’n 150 miljoen geleden in tropische wateren rondzwom. Opmerkelijk was dat de buitenkant van de schedel voor ongeveer 95 procent compleet was. Guinness World Records bevestigt nu dat het de “meest complete Pliosaurus-schedel” ooit gevonden is.



Leden van het Pliosaurus­-geslacht waren veelal gigantisch – meer dan 10 meter lang – en waren geduchte zeeroofdieren. Ze hadden waarschijnlijk de grootste bijtkracht van alle zeereptielen ooit, geschat tussen de 33.000 en 48.000 Newton. Dat is vergelijkbaar met die van de Tyrannosaurus rex en twee tot drie keer meer dan die van zeekrokodillen, de zwaarste nog levende reptielen. Mensen hebben een bijtkracht van 700 Newton.

130 vlijmscherpe tanden

De prehistorische schedel die vorig jaar is gevonden in de kliffen bij het Engelse dorpje Kimmeridge is iets minder dan 2 meter lang en 0,6 meter breed. De schedel – die waarschijnlijk nog net volwassen was – bevatte bijna al zijn originele botten en 130 vlijmscherpe tanden.

Pliosaurusexpert Judyth Sassoon van de Universiteit van Bristol, die de schedel heeft geanalyseerd, zei tegen Guinness World Records: “Ik heb veel pliosauriërs bestudeerd, maar ik heb er nog nooit een gezien die zo goed bewaard is gebleven als deze.”

De rest van het fossiel

De Pliosaurus-schedel wordt nu tentoongesteld in het museum van onderzoeker Steve Etches in Kimmeridge, The Etches Collection.

Het is goed mogelijk dat er nog meer goed bewaarde resten van de pliosauriër in de kliffen verstopt zitten. Etches probeert nu geld in te zamelen om de rest van het fossiel te ‘redden’ uit de snel eroderende kliffen.

Bronnen: Guinness World Records, BBC