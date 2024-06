Optische illusie: Scintillating Starburst, lichtstralen die er niet zijn

De meeste mensen die naar dit figuur – de Scintillating Starburst – kijken, zien flikkerende lichtstralen, maar die zijn er niet. Hoe zit dat?

Als jij naar het bovenstaande figuur kijkt, zie je dan flikkerende lichtstralen die vanuit het midden verschijnen? Grote kans dat je deze vraag met ‘ja’ hebt beantwoord. Maar de lijnen die je ziet flikkeren helemaal niet, de afbeelding is volledig statisch. Sterker nog, die lichtstralen zijn er ook niet echt. Waarom zie je ze dan toch?

Het figuur, de Scintillating Starburst genoemd, is opgebouwd uit meerdere kransen van verschillend formaat die op hun beurt zijn opgebouwd uit vier zevenhoeken. Alle kransen hebben hetzelfde middelpunt. En ze zijn zo gepositioneerd dat dat de kruisingen van de zevenhoeken allemaal met elkaar uitlijnen.

Waarom zie je lichtstralen?

Om te begrijpen waarom je in dit figuur lichtstralen ziet, moeten we eerst uitleggen hoe je brein visuele stimuli verwerkt.

Je ogen sturen prikkels naar de visuele cortex in de hersenen en die interpreteert de informatie. De hoeveelheid neuronen die daarvoor beschikbaar is, hangt af van waar de stimulus zich in je gezichtsveld bevindt. Prikkels uit het centrum van worden verwerkt door meer neuronen – en worden dus scherper en natuurgetrouwer – dan prikkels aan de rand van je gezichtsveld.

Het minder scherpe beeld wordt daarom aangevuld met verwachtingen. Omdat de kruisingen van de zevenhoeken de dunste delen van de Scintillating Starburst zijn en met elkaar uitlijnen, verwacht je brein dat er een relatie tussen moet zijn en verbindt ze daarom via een ‘lichtstraal’.

Waarom flikkert de Scintillating Starburst?

Maar dat gebeurt alleen voor de delen waar je je ogen niet direct op focust, want voor de delen die binnen het focuspunt vallen, heeft je brein wel genoeg informatie om te weten dat er geen lichtstralen zijn. Doordat je ogen constant minuscule bewegingen maken en je focus niet de hele tijd op hetzelfde punt ligt, vervagen of versterken de lichtstralen de hele tijd, wat een flikkerend effect veroorzaakt.

Onderzoekers onthulden de Scintillating Starburst in 2019 in het wetenschappelijke tijdschrift i-Perception. Co-auteur Michael Karlovich, een beeldend kunstenaar met een achtergrond in neurowetenschappen, creëerde de illusie in 2019 tijdens het ontwerpen van het logo voor zijn bedrijf Recursia.

Bronnen: i-Perception, LiveScience, Syfy

Beeld: Karlovich & Wallisch, 2021