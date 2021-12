Met deze prachtplaat wenst KIJK je een goed uiteinde!

Jaarlijks vindt het Japanse vuurwerkfestival bij het Biwameer plaats. Fotograaf Yu Kodama maakte deze spectaculaire plaat ervan.

Nog een paar dagen en dan mag de kurk weer van de champagnefles. Normaal gesproken gaat dat gepaard met een hoop vuurwerk, maar ook dit jaar is het afsteken daarvan verboden voor de Nederlander. Wel mogen steden nog vuurwerkshows organiseren. Japan houdt elk jaar in augustus zelfs een heus vuurwerkfestival. Dat vindt plaats bij het ruim 4 miljoen jaar oude Biwameer, het grootste zoetwatermeer van Japan.

De verschillende kleuren vuurwerk ontstaan door vlamkleurende stoffen toe te voegen aan het explosieve kruitmengsel. Bij verhitting komt er extra energie in zo’n vlamkleurend molecuul. Zodra de vuurwerkexplosie voorbij is, koelt de boel razendsnel af en moet het molecuul zijn energie kwijt. Dat doet het door een of meerdere lichtdeeltjes af te stoten. Afhankelijk van het toegevoegde vlamkleurende stofje, ontstaan bepaalde kleuren. Lithium wordt rood, magnesium wit, natrium geel, barium groen en ga zo maar door.

Goede jaarwisseling!

Deze SHOT staat ook in KIJK 1/2022.

Beeld: Yu Kodama/Getty Images